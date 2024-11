Álvarez a ciudadano: "No te cabrees conmigo, cabréate con el que no te da luz"

La noche de este jueves 7 de noviembre de 2024, a través de la red social X (anteriormente Twitter), el ciudadano Carlos Soriano expresó su descontento por el intenso tráfico vehicular en la Avenida Carlos Luis Plaza Dañín, al norte de Guayaquil, cerca de dos reconocidos centros comerciales de la ciudad.

"La @ATMGuayaquil @ATM_Transito como siempre brillando por la ausencia", escribió Soriano en su publicación. Posteriormente, el ciudadano dirigió su queja al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, criticando su gestión y subrayando que "esos agentes (de la ATM) solo sirven para vacunas".

Con esta imagen, el ciudadano expresó su queja sobre el congestionamiento vehicular en una de las avenidas del norte de Guayaquil. X: @LUCHOSoriano

Pánico tras violento asalto en un condominio cercano al Municipio de Guayaquil Leer más

Respuesta del alcalde Aquiles Álvarez a las críticas

El alcalde no tardó en responder a través de la misma red social. "Si no hay luz en toda la ciudad, es lógico que no haya tantos agentes para suplir la demanda. No te cabrees conmigo, cabréate con el que no te da luz", respondió Álvarez.

Te invitamos a leer | La Aerovía suspende su servicio del 24 de noviembre al 1 de diciembre: ¿por qué?

El burgomaestre también aprovechó para señalar que en Guayaquil hay 6.500 semáforos, pero no se cuenta con la misma cantidad de agentes de tránsito para cubrir esta necesidad. "Tratamos de estar en todas partes, pero es imposible. Ojalá acabe pronto esta pesadilla. Un abrazo", concluyó el alcalde.

Si no hay luz en toda la ciudad, es lógico que no haya tantos agentes para suplir la demanda. No te cabrees conmigo, cabreate con el que no te da luz.



Es una lucha del día a día, hay 6,500 semáforos en gye y obviamente NO TENEMOS 6,500 agentes.



Tratamos de estar en todas… — Aquiles Alvarez Henriques (@aquilesalvarez) November 8, 2024

Replica del ciudadano y respuesta de la ATM

Ante esta respuesta, Soriano replicó: "Se ve que no sales a las horas que no hay energía, la ATM no hace presencia ni en la mañana, ni en la tarde, y peor en la noche".

La Agencia de Tránsito y Movilidad de Guayaquil (ATM) también respondió al reclamo del ciudadano, indicando que en ese momento se enviaban agentes al lugar para gestionar el tráfico. "Le agradecemos su reporte. Nos mantenemos trabajando siempre por la seguridad y bienestar vial", expresó la ATM.

Buenas noches estimado Carlos, en este momento nuestros agentes se dirigen al sitio para atender la novedad, le agradecemos su reporte.



Nos mantenemos trabajando siempre por la seguridad y bienestar vial. — ATM TRÁNSITO (@ATM_Transito) November 8, 2024

¿Quieres revisar más información de calidad? INGRESA AQUÍ.