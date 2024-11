Los riesgos de ser delivery en Guayaquil: robos y balaceras amenazan el servicio

La inseguridad se vuelve un obstáculo para los trabajadores independientes que entregan comida, especialmente en el sur de Guayaquil, aunque en el norte también hay lugares a donde tampoco van. Por ejemplo, en el sur, lugares como Guangala, Huancavilca, Malvinas y Guasmo han dejado de tener el servicio; lo mismo se da en el norte, en lugares como la Prosperina. Si se atreven corren el riego de que les roben la moto, el celular, el dinero y hasta la comida.

Es tal el nivel de inseguridad y el miedo de los trabajadores del servicio del delivery, que cuando Diario EXPRESO fue a conversar con ellos, la primera persona abordada contó su mala experiencia, sin detallar su nombre, por el pánico a las represalias. “Fui a entregar un pedido de comida y fui interceptado y me robaron la moto. Ese mismo día me movilicé y pude contactar a los delincuentes, quienes por 300 dólares me devolvieron la motocicleta”, relató la persona que labora en delivery.

Cliente. Una persona ve que no hay el servicio de delivery para Guangala. FRANCISCO FLORES

Otro trabajador señaló que ahora no solo es por los robos que no van, sino también por las balaceras que hay en la zona, quienes viven en las Malvinas han contado que en 10 días ellos han cuantificado 20 asesinatos, por enfrentamiento de bandas de delincuentes. Una cifra que la Policía no la confirmó, aunque sí dijo que en seis días han matado a ocho personas.

El coronel Víctor Molina, jefe del distrito Los Esteros, dijo a Diario EXPRESO que las muertes violentas se duplicaron solo durante los cinco días del último feriado. “El temor en el sector de las Malvinas comenzó el jueves, previo al feriado: dos personas fueron asesinadas esa tarde. Luego, un supuesto miembro de una banda contraria fue asesinado en represalia el viernes, y el sábado, mientras se alistaban los preparativos para el velorio, también fueron atacados por venganza. Allí murieron tres personas y otras seis resultaron heridas, pero solo una de gravedad, ya que recibió un disparo en uno de sus ojos”, detalló Molina.

La pérdida económica

Este Diario consultó a plataformas de delivery, para conocer de cerca los efectos, pero no hubo respuesta. Sin embargo, los restaurantes del sur de Guayaquil indicaron que la pérdida económica es de 30 %, a lo que se debe sumar lo que no se vende por los apagones y por la falta de dinero en el bolsillo. Así lo indicó Richard Sarmiento, administrador del restaurante Taco Hólicos. Con la cifra coincidió Keyla Romero, administradora de otro local, Mr. Grill.

Restaurantes. Los clientes optan por ir a retirar el pedido al local. FRANCISCO FLORES

Sarmiento agregó que para compensar la baja facturación han tenido que contratar un servicio de delivery, que atiende al cliente con la entrega a domicilio si llaman al restaurante. “Pero, ya nos pasó un caso. Pidieron comida para Brasil y Nicolás Segovia, para pagar en efectivo 40 dólares y no se pudo hacer la entrega. La llamada al parecer la hizo un delincuente, el delivery se dio cuenta a tiempo y pudo escapar”.

Las personas que trabajan como delivery se quejan de que tras no existir suficientes pedidos, no pueden ir a todo el sur, lo que les baja sus ingresos en un 50 %. Ellos piden que exista más resguardo policial.

