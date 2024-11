Tener hasta 29 años y no aportar al IESS, entre requisitos para incentivo de $ 400

La noche del pasado martes 5 de noviembre, el presidente de la República, Daniel Noboa, invitó a jóvenes ecuatorianos a inscribirse en programas para contrarrestar el cambio climático y obtener réditos económicos. El objetivo es beneficiar a 80.000 jóvenes que podrán ganar 400 dólares al mes, durante tres meses.

El miércoles, mediante el Decreto Ejecutivo 448, el Gobierno oficializó esta iniciativa. Se trata del programa 'Jóvenes en Acción', que busca reclutar a jóvenes que hayan emprendido "acciones tendientes a aportar en la superación de la crisis económica, ambiental y energética que vive el país conforme las condiciones establecidas por las entidades públicas", según cita el Decreto.

Zaida Rovira, ministra de Inclusión Económica y Social, dijo este jueves 7 de noviembre de 2024 en entrevista radial, que el beneficio será para los jóvenes que habitan en el Ecuador o que son migrantes retornados.

Pero, ¿cuáles son esos requisitos?

No estar aportando al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Tener entre 18 y 29 años. No contar con un título de tercer nivel. No ser beneficiario de ninguna transferencia monetaria pagada por el Ministerio de Inclusión Económica y Social al momento de su registro el programa. Estar en el registro juvenil 'Jóvenes en Acción' de la de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) o del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.

"No se trata precisamente de un bono, es una transferencia no contributiva porque la persona beneficiara no puede estar asegurada al IESS y además no debe recibir ningún bono del Estado", dijo.

Para este programa, se estima que se destinarán $ 96 millones. Según el Decreto, la Senescyt y la Cancillería, con apoyo de la Unidad del Registro Social, diseñarán e implementarán una herramienta tecnológica para la inscripción y registro.

¿Qué necesito para registrarme en el programa 'Jóvenes en Acción'?

Los interesados deben cumplir una o más de las siguientes condiciones:

Haber realizado el Registro Nacional desde el segundo periodo académico 2023 y no registrar cupo aceptado en las instituciones de educación superior pública, ni ser adjudicatario de los programas de becas administrados por la Senescyt. Ser una persona ecuatoriana retornada conforme lo determinado en la Ley Orgánica de Movilidad Humana, ya sea que se trate de retorno voluntario o forzado. Para los casos de ecuatorianos retornados voluntariamente, se deberá contar con el certificado de migrante retornado expedido por la Autoridad competente.

Rovira negó que este programa tenga tintes electorales, pues es lanzado como una ayuda necesaria, en un contexto de crisis marcado por la inseguridad y los cortes energéticos, y en medio de la necesidad de seguir impulsando iniciativas de cambio climático.

