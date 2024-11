La 'novela' entre Álvarez y Jaramillo continúa tras la sentencia del TCE

Álvarez dice que no pedirá disculpas y Jaramillo le pide que respete la sentencia

La disputa entre el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y la asambleísta Lucía Jaramillo sigue ganando atención tras la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) que sanciona a Álvarez por violencia política de género. La resolución del TCE exige al alcalde ofrecer disculpas públicas a Jaramillo, eliminar una publicación en su cuenta de X (antes Twitter) y completar un curso de sensibilización contra la violencia de género. Sin embargo, Álvarez ha dejado claro que no cumplirá con estas medidas, asegurando que no pedirá disculpas "por decir la verdad".

En su última publicación en redes sociales, Álvarez insistió en que sus críticas no constituyen violencia política de género y afirmó que su opinión sobre Jaramillo está respaldada por un supuesto examen de Contraloría, que, según él, demuestra incumplimientos laborales de la asambleísta. "Jamás pediré disculpas por decir la verdad. La vagancia no tiene que ver con género," expresó en su mensaje, donde añadió que no se retractará por sus palabras y que, en su opinión, la verdadera “violencia” es la que sufre Guayaquil por la falta de seguridad y servicios públicos.

Jaramillo responde: “¿Atacar sin pruebas es la nueva táctica?”

La respuesta de Jaramillo no se hizo esperar. En redes sociales, la asambleísta cuestionó las declaraciones de Álvarez, acusándolo atacar sin fundamento. "El alcalde Aquiles Álvarez ha mencionado un examen de Contraloría en su respuesta. Le explico con peras y manzanas: yo nunca fui sancionada por la Contraloría," escribió Jaramillo, destacando que su trabajo fue evaluado por resultados, no por horarios.

“¿Atacar sin pruebas es la nueva táctica? Señor Alcalde, respete la sentencia del TCE y la democracia,” añadió Jaramillo, subrayando que, para ella, la negativa de Álvarez a cumplir con la sentencia y "aplicar estereotipos" constituye una falta de respeto hacia el tribunal y hacia el sistema democrático.

La sentencia del TCE a Álvarez

El TCE determinó que el alcalde Álvarez incurrió en violencia política de género al utilizar términos que menoscababan la dignidad de Jaramillo y reproducían estereotipos de género. La sentencia le impone una multa equivalente a 21 salarios básicos, la eliminación de la publicación que originó el conflicto y la publicación de disculpas en su cuenta de X. Además, deberá asistir a un curso de sensibilización de 20 horas sobre violencia de género.

El mensaje que debería compartir Álvarez

"En cumplimiento de lo dispuesto en sentencia dictada dentro de la Causa No. 164-2024-TCE sustanciada ante el Tribunal Contencioso Electoral, ofrezco disculpas a la abogada Lucía Lizbeth Jaramillo Zurita por el mensaje publicado en esta red social el 16 de julio de 2024".

