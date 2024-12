Patiño, Álvarez y la politización en el caso de los niños desaparecidos en Guayaquil

El caso de los cuatro niños desaparecidos en Guayaquil ha conmocionado a todo el país, generando indignación y un intenso debate en redes sociales. Sin embargo, en las últimas horas, las acciones de algunos actores políticos han desatado fuertes críticas por el uso de la tragedia para fines electorales.

Hallazgo de cuerpos en vía a la costa: ¿Podrían ser los cuatro niños desaparecidos? Leer más

El fin de semana, Ricardo Patiño, candidato a asambleísta por el correísmo, difundió un video en el que entrevistaba a la familia de los menores desaparecidos. En las imágenes, se observaba a la madre de los niños entre lágrimas, pidiendo ayuda desesperadamente. Este hecho fue señalado por muchos como un intento de politizar el dolor de las familias. Incluso el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, también alineado con el correísmo, manifestó su descontento en redes sociales con un tuit dirigido a Patiño:

“Esto es una vergüenza y a mí y a muchos no nos representan acciones como esta. Este momento es sagrado, Ricardo. Con todo el cariño del mundo: te equivocaste. Deja a la familia en paz y cualquier ayuda hazlo en voz baja. No politices. [...] Es un momento delicado y sagrado. No jodan a los padres de estos niños”.

Aunque el tuit fue eliminado minutos después, quedó registrado en capturas de pantalla que circularon ampliamente en redes sociales.

Publicación en X del alcalde Aquiles Álvarez, borrada poco tiempo después. CAPTURA DE X @AQUILESALVAREZ

Pronunciamiento del presidente Daniel Noboa

Niños desaparecidos en Guayaquil: Loffredo vincula el hecho a grupos delincuenciales Leer más

Por su parte, el presidente Daniel Noboa habló casi 15 días después sobre la desaparición de los niños y, en una entrevista ofrecida este 23 de diciembre en Radio Democracia condenó, entre otros, los actos de politización. Noboa expresó:

“A mí me parece vergonzoso lo que ha hecho el candidato Patiño, especialmente viniendo de alguien que ha tenido escándalos como los Pativideos. [...] Nosotros debemos trabajar por una Asamblea diferente, que pueda generar acuerdos en beneficio de las personas, no en acciones como estas”.

RELACIONADAS Esto es lo que ha dicho Noboa sobre la desaparición de los cuatro niños en Guayaquil

El mandatario afirmó haber dispuesto que las Fuerzas Armadas y otras instituciones del Estado intensifiquen las acciones para localizar a los menores y garantizar que los responsables respondan ante la justicia. Además, sugirió que los cuatro niños sean reconocidos como héroes nacionales debido a la gravedad del caso.

“Nosotros estamos al lado de la justicia. Y haya sido un civil, un cura, un policía o un militar involucrado, al final del día la gente necesita respuestas. No vamos a encubrir a nadie. [...] No descansaremos hasta tener las respuestas que se necesitan”, agregó.

Para este lunes 23 de diciembre se prevén plantones exigiendo respuestas sobre la desaparición de cuatro niños en Guayaquil, ocurrida el 8 de diciembre en las Malvinas, al sur de la ciudad.



Los detalles: https://t.co/MDxI1AItUS pic.twitter.com/wcQfnj5d2p — Diario Expreso (@Expresoec) December 23, 2024

Un caso que sigue sin resolverse

Niños desaparecidos en Guayaquil: Asamblea será parte del hábeas corpus Leer más

Los cuatro menores, de entre 11 y 15 años, desaparecieron la noche del 8 de diciembre mientras caminaban cerca del Mall del Sur en Guayaquil. Dos horas después de su secuestro, uno de los niños logró comunicarse con su madre, informándole que habían sido subidos a una camioneta blanca de doble cabina por un grupo de hombres vestidos como militares. El niño también mencionó que los habían dejado abandonados en Taura, a unos 30 kilómetros de la ciudad.

Un hombre, posteriormente, aseguró tener a los cuatro menores en su poder, lo que agravó la situación. El padre de dos de los niños desaparecidos declaró que el caso está siendo investigado por la Policía y la Fiscalía, y expresó su angustia por la falta de respuestas. En una entrevista, el padre afirmó que los videos mostraban a los supuestos militares golpeando a los menores, lo que calificó como un abuso de autoridad.

La desaparición de los menores ha generado una gran preocupación en sus familiares, quienes piden ayuda para dar con su paradero. La situación sigue siendo investigada, pero hasta el momento no se tiene información clara sobre el destino de los niños.

Para seguir leyendo contenido de EXPRESO, SUSCRÍBETE AQUÍ