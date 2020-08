Andrés Roche: “No tengo nostalgia, no le debo nada a la ciudad”

Ya no es gerente de la Autoridad de Tránsito Municipal cuando llega a EXPRESO, pero aún lo acompaña su equipo, el leal. “Vinieron como amigos”, aclara sobre la decena de colaboradores que arriban con él, aunque sean horas laborales. Es viernes 31 de julio y Andrés Roche ha decidido oficializar su salida de la gerencia de entidad. Antes de irse, por supuesto, ofrece el encuentro con este Diario, que asegura admirar por su calidad periodística.

Dijo que se iría de la ATM después de inaugurar la aerovía. ¿Por qué se adelanta?

Me voy con los tiempos de Dios. No puedo dilatar más. Hay hechos en el sector privado, adonde voy, que han acelerado mi presencia allá. Me ha dicho la alcaldesa que esté con ella el día de la inauguración de la aerovía. Lo importante no es que estemos, sino que se siga construyendo y que para la primera quincena de noviembre ya esté en uso.

¿Cómo va la transición?

Hemos tenido arduas reuniones con (el asambleísta) Vicente (Taiano). Arranca a partir del día martes (4 de agosto).

En balance, ¿cómo queda el tema de la reducción de ingresos del Estado?

Hay un impacto del cerca del 40 %, a propósito de la pandemia, y eso redundó en la reducción de proyectos. De $ 2 millones mensuales que se percibían por concepto de matriculación, ahora ingresan $ 600 mil. Sin embargo, se cumplirá un año fiscal sin problemas. La ATM podrá cumplir con lo esencial: agentes, flota, sistema semafórico, entre otros temas.

¿Le causa nostalgia su salida?

No. Más bien siento una enorme satisfacción. No le debo nada a la ciudad. Le entregué una entidad que funciona, que tiene un modelo de gestión que beneficia a la ciudadanía, que, criticables o no, es transparente y de resultados palpables. (...) M e quedo con la satisfacción del deber cumplido y de haber dejado una huella.

¿Qué huella deja?

Construí desde cero una entidad con una competencia complicada y conflictiva. (...) Me voy orgulloso de la relación con los transportistas, de la aerovía, de mi equipo de trabajo, de haber contribuido con las personas con movilidad reducida...

Elogió a la prensa en su discurso final. Dijo que las críticas servían para crecer. ¿Qué acogió de esas críticas?

Me di cuenta, por ejemplo, que instalar un dispositivo a favor de las personas con discapacidad no lo era todo, fue EXPRESO el que me hizo ver que había que estar detrás de los operativos para eso. A mí me llenó de mucha satisfacción participar en un foro en este Diario. (...) La prensa es vital para destapar la porquería (de corrupción) que hemos visto hoy.

¿Qué queda pendiente de mejorar de esas críticas?

Usted dígamelo.

Letreros publicitarios demasiado invasores, por citar un ejemplo.

Nuestro aliado estratégico en ese tema es el mejor del mundo...

No se discute el prestigio, sino la invasión de la vía pública.

¿Y dónde quiere que ponga las paletas? ¿En el cielo? Sin poner un solo centavo, existen paraderos, están limpios y mantenidos. Se financian con publicidad, 1,2 millones de dólares han quedado para el Municipio y reinvertido en obra pública. ¿Interrumpe la vía pública? Sí hay espacio. Hemos cumplido la norma.

¿Qué hay de los parquímetros antiquísimos?

Ahora ya se puede pagar con tarjeta. Los aparatos que se ven son un ornato. Lo más importante es la aplicación.

Ahora sí, haga un mea culpa, ¿qué deja pendiente?

El contrato del estudio que analizará la factibilidad para la bicicleta pública.

¿Y otro pendiente?

Conversar con usted estaba en mi lista.

Se aferró al argumento de que el transporte fluvial no es factible. ¿Se mantiene en esa postura ahora que Guayaquil camina aparentemente por el sendero de la sostenibilidad?

Todo proyecto debe ser factible. Esto ya se ha estudiado. Si hoy se estudia, no habrá interés (de inversión). Si se encontrase la fórmula económica y factible, habría que construir muelles, definir tipos de embarcación (costosas, por cierto). No es tan viable.

¿Por eso es mejor cruzar el río por el cielo, como la aerovía?

Sí, es mejor. Es más rápido, es sustentable, ecológico, eficiente y económico.

¿Cómo andan las relaciones con la alcaldesa?

En lo personal, y como alcaldesa, en lo mejor. A usted le gustan las novelas urbanas y ha inventado unas diferencias que no las hay. Y si las hubiera, ¿usted no tiene diferencias con sus hermanos o sus padres? No por eso deja de quererlos. ¿No?

¿Entonces por qué no fue a la sesión solemne del 25?

Porque había que cumplir medidas de bioseguridad. Otros directores tampoco fueron. La ATM ordenó el tráfico ese día.

¿Se mantendrá la planta actual de la entidad?

Eso debe preguntárselo a Vicente Taiano.

¿Qué le dice a sus críticos?

Que visiten a la ATM, que encontrarán con quienes debatir allí.

¿Va a extrañar EXPRESO?

No. ¿Cómo podría extrañarlo? Soy suscriptor. Es un referente de periodismo.

A mí me llenó de mucha satisfacción participar en un foro en Diario EXPRESO.

¿Se lo verá de nuevo en el sector público?

No lo puedo descartar. Dios nos lleva por caminos insospechados.

Algunos creen que existe posibilidad de una candidatura.

No he hablado con nadie en este momento. Y en este momento, no es mi prioridad.

¿Seguirá siendo parte del Partido Social Cristiano?

Por supuesto. (...) Las ideologías de los partidos son vínculos, no son el ser. Y lo que ha demostrado la ideología del partido al que pertenezco es que hay harta materia gris, pensante, con vocación y apostolado de servicio a los demás. Que nos hemos equivocado en elegir a ciertas personas, sí. ¿Quién no se ha equivocado?

Pero su proyecto demandará tiempo. ¿Cuál será su participación en el movimiento?

Uno puede ser parte de un partido de acuerdo al tiempo que le pueda dar, porque el interés no nace de tener un cargo público, sino de querer un país mejor. (...) A través de la empresa privada también crece el país.

¿Cómo lo veremos en un mes?

En un mes lo verá. No se adelante. Mi amiga la Guga Ayala ya murió. Ya habrá momento. Hay muchas cosas que afectan a la economía y que deben saberse (ríe).