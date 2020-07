Instantáneas coronavíricas: Roche o Taiano, ¿quién cayó peor?

Que no hay “ningún distanciamiento” con Cynthia Viteri, tuiteó Andrés Roche “con una sonrisa”. Así, cordialmente, el gerente de la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM) contradijo el titular publicado ayer en este Diario: “Roche saldrá de la ATM tras distanciarse de Viteri”. Lo cierto es que el funcionario dejará de serlo; que hubo, entre él y la alcaldesa, diferencias de fondo en lo relativo a las políticas públicas de movilidad; que ambos cruzaron punzantes declaraciones y que ella ya tiene hasta reemplazo, uno sorprendente: el asambleísta Vicente Taiano. Si la salida de Roche fue idea suya o de su jefa, si se va pero él decide cuándo, si siguen siendo amigos… Todo eso quedará para la anécdota.

Un dato no menor en esta disputa: a Roche lo nombró Jaime Nebot, es decir, ejerce el cargo desde antes que Viteri. Cuando ella llegó, él siguió con la misma viada, las mismas políticas y los mismos proyectos. La más polémica de las políticas, la negativa de Roche a desarrollar ciclovías como una alternativa de movilidad, determinó la ruptura: Cynthia Viteri cree que una ciudad del siglo XXI no puede omitir este tipo de infraestructura, aunque “nuestro amigo Roche” esté “asustado”. El más vistoso de los proyectos, la aerovía, marca el calendario de su salida: Roche no se irá hasta inaugurarla, probablemente en noviembre, con lo cual la ATM se prepara para una transición más compleja (por lo menos más extensa) que la propia Presidencia de la República: cuatro meses.

Inaugurar la aerovía implica, también, asumir los costos políticos del proyecto: su modelo de gestión, el hecho de que la ciudad decidiera cubrir el 85 por ciento de su costo (que pesará sobre el presupuesto municipal por los próximos 20 años) para ceder su administración a una empresa privada francesa; los cuestionamientos ambientales relacionados con la sedimentación de las aguas del río que (el tema sigue en debate) podría aumentar por efecto de la colocación de pilotes; la utilidad real de un proyecto que, claramente, no es una solución a los problemas de movilidad de la ciudad… Roche cargará con todo eso. En carpeta, queda la segunda fase del proyecto, que unirá Guayaquil con Samborondón. ¿Roche se queda para firmarla?

En cuanto a Vicente Taiano, el sorpresivo reemplazo, resulta difícil adivinar las razones de semejante movida: si Roche cayó en desgracia ante Viteri, ¿ocurrió lo mismo con Taiano ante Nebot? Primero, la alcaldesa lo anuncia alegremente como el próximo gerente de la ATM; luego, él tuitea su conformidad y le agradece “por su confianza y por la oportunidad de regresar junto a ella”. Así, todo suena como si de un ascenso se tratara. Sin embargo, nadie parecer advertir que Taiano es un asambleísta de la República, más que eso: es el líder del bloque socialcristiano en la Asamblea Nacional. ¿Por qué un funcionario de elección popular con enormes posibilidades de reelección acepta renunciar de buenas a primeras a esa dignidad y sacrificar esas posibilidades? ¿A cambio de un cargo que, por importante que sea, es de libre remoción? Más bien suena como un castigo.

También Roche (que hoy regresa a la empresa privada) dejó la Asamblea Nacional para hacerse cargo de la ATM. ¿Cómo le sienta el cambio a Taiano? Ayer, este Diario lo buscó durante todo el día para preguntárselo. Pero el asambleísta no contesta.

Taiano: 40 años de edad, abogado de los juzgados y tribunales de la República con estudios en Ciencias Sociales y Políticas en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Doctor en Jurisprudencia. Posgraduado en Derecho Constitucional en la Universidad de Guayaquil. Magíster en Derecho Penal y Criminología por la Universidad Regional Autónoma de Los Andes. Docente de Procedimiento Penal en la Católica… ¿Se encuentra en el asambleísta socialcristiano el perfil (que es técnico y altamente especializado) que una ciudad como Guayaquil tiene derecho a esperar de su máxima autoridad de movilidad y tránsito? En la Asamblea jamás se le ha escuchado decir una palabra sobre urbanismo. Ahí se conformó una Comisión Ocasional para reformar la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y Taiano ni siquiera se apuntó, de lo que se deduce que el tema no solo es ajeno a sus estudios sino que escapa, también, a sus intereses.

Todo parece indicar que Taiano va a la ATM, en lugar de Roche, para no oponerse. A las ciclovías, por ejemplo. Y a lo que se tercie. Él ya fue secretario de la Alcaldía en tiempos de Nebot, antes de la actual Legislatura, así que está bastante familiarizado con la práctica administrativa y contractual del modelo municipal socialcristiano. En cuanto al diseño de políticas públicas en materia de movilidad y transporte, parece mucho esperar para un abogado con especialidad en Criminología y Procedimiento Penal. Es de suponer que se las den hechas. Hasta en los “modelos exitosos” la política es así: los nombramientos no dependen de las competencias, sino de quién sube y de quién baja.