Viteri: “Ya no se puede hablar de una ciudad sin ciclovías”

La situación de los biciusuarios en la ciudad sigue siendo compleja, luego de varios intentos de construir ciclovías no conexas.

Guayaquil abraza una esperanza de dignificar el uso de la bicicleta con el anuncio e inicio de construcción de cien kilómetros de carril exclusivo para ese modo de transporte, una obra que promete conectar la ciudad desde varios puntos y que marca distancia con la administración anterior, donde se aseguró que esa forma de moverse no es prioritaria, porque el clima de la ciudad no lo permite.

Al igual que la decisión de dejar a los restaurantes poner mesas en la vía pública, la alcaldesa Cynthia Viteri pone a los biciusuarios en la agenda de urgentes con esta obra, a propósito de la pandemia. Lo hace con su nueva Dirección de Planificación Urbana y Ordenamiento Territorial (Dupot) y con la Mesa de la Movilidad Sostenible, que acoge también a representantes ciclistas.

#Guayaquil: Tras la reforma a una ordenanza, locales podrán tener sillas y mesas en su exterior. Este giro a la forma de hacer ciudad es aplaudido por urbanistas. https://t.co/YRcTeQ7AwM — Diario Expreso (@Expresoec) June 14, 2020

En una entrevista con EXPRESO, Viteri dio luces de las perspectivas que la distancian de la administración anterior. “Nuestro amigo Roche está asustado; pero el tiempo cambió. Ya no se puede hablar de una ciudad sin ciclovías”.

Cynthia Viteri recibe a EXPRESO en la oficina de su casa, en El Portón de Lomas, luego de más de un año de negarse a dar entrevistas a este medio.



“Tuvimos que escoger entre un monumento y un hospital” https://t.co/DvBZwqxhCf — Blanca Moncada Pesantes (@Blankimonki) June 7, 2020

Nuestro amigo Roche está asustado, pero el tiempo cambió. Guayaquil debe tener ciclovías. La ATM argumenta accidentes... pues habrá que tomar las precauciones necesarias. Cynthia Viteri, alcaldesa de Guayaquil.

El amigo (Andrés) Roche al que se refiere Viteri es el gerente de la Autoridad de Tránsito Municipal, que hoy mira de lejos los avances de la propuesta, a la que califica como “ un tema municipal ”. La entidad que preside ha sido consultada para algunas precisiones; pero él, aunque aplaude la iniciativa, admite con EXPRESO que la agenda municipal en torno al tema le preocupa.

“Le he dicho a la alcaldesa que hay mucha calentura en el tema de las bicicletas y que hay que tener cuidado. Por contentar a un grupo que tiene un deseo válido, podemos tener afectaciones (...). Incluso, la obra podría terminar siendo mal utilizada o no cumpliendo las metas que se desean. (...) Ya nos pasó”, advierte, en referencia a los proyectos fallidos de ciclovías no conexas, como las del piloto del centro de Guayaquil.

Roche no se había atrevido a hablar de ciclovías. En marzo, cuando llegó a un foro en EXPRESO, tras ser consultado sobre el tema, explicó: “Más que ciclovías, el aporte en el que estamos trabajando (como ATM) es el de la bicicleta pública”.

No es coger y pintar… ya le pasó a Guayaquil, usan las ciclovías de parqueo. Hay que poner una inversión importante para la seguridad y para que respeten al ciclista. Andrés Roche, gerente de la ATM.

Ese aporte consiste en una consultoría de 300 mil dólares que contrató con el planificador César Arias, pero que quedó postergada para el próximo año, por la emergencia. De hecho, dijo en esa ocasión que habría preferido que antes de que el Concejo la apruebe la ordenanza para el uso de bicicletas, termine primero la investigación de Arias. Pero no fue así.

Ante estos hechos, es inminente la notable distancia entre la ATM y el Cabildo en el tema, cree el experto en movilidad Carlos Salvatierra. “El Municipio debería tener una Dirección de Movilidad. No la tiene; pero generó una empresa pública que al parecer no tiene claro que en sus competencias está la movilidad sostenible”.

Que la ATM vea como ‘del Municipio’ el proyecto y no se involucre completamente puede generar retraso innecesario en la implementación de las rutas, advierte el experto.

El problema de nuestra ciudad es que la planificación siempre estuvo enfocada al vehículo. Queremos cambiar esos paradigmas. La prioridad, ahora, es el peatón. Gino Mera, Director de Urbanismo, Planificación y Ordenamiento Territorial.

Y aunque es cierto aquello de que es mejor tener estudios de campo, como encuestas y análisis de origen destino, el planificador Alberto Falquez cree que esperar ya no era una opción. “Los últimos 20 años, con una sola administración, se benefició al automóvil. Dos décadas tuvieron para concretar un proyecto válido y no lo hicieron”, analiza.

Con él coincide Salvatierra. “Construye la ciclovía, que luego aparecen los ciclistas, porque, ¿cómo harías encuestas en las condiciones actuales?”, cuestiona. Lo secunda Falquez. “Ha sido tan difícil traer este tema a la ciudad, que no vale la pena soltarlo ahora que lo hemos empezado. Ya los correctivos se harán al andar. (...) Las bicicletas deben verse como un transporte alternativo y no solo como una opción de turismo”.

Los errores de ayer, ciclovías inconexas, irrespetadas por el vehículo, sin más demarcaciones que pintura en el asfalto, hoy sirven de mal ejemplo para no repetir los errores.

Pese a los conocidos riesgos del tránsito vehicular en Guayaquil y la ausencia de ciclovías en la mayor parte de la ciudad, hay personas que a diario se trasladan a sus trabajos en bicicleta. Tres de ellos nos muestran cómo es. — Diario Expreso (@Expresoec) January 20, 2020

El equipo de Viteri ha trazado la ruta este-oeste, de 37 kilómetros, a inaugurarse en julio (ver infografía). Fue creada de forma estratégica, para que la gente de sectores populares tenga un carril seguro, iluminado, con señalética y segregado , que le permita transitar hacia el este de la ciudad y pueda conectar al centro, explica la presidenta de la Mesa de la Movilidad, Gina Galeano.

Detalles de la primera fase de la ruta EXPRESO

La primera fase de la obra asciende a 800.000 dólares solo en mano de obra. Los trabajos están divididos en dos etapas. La primera tiene 15 kilómetros y estará lista para el 25 de Julio , la segunda, de 22 kilómetros, luego de esa fecha.

Todo la obra civil, como elaboración de rampas y corrección de carpeta asfáltica, está a cargo de la Dirección de Obras Públicas. Esa etapa no tiene contratista. Es material y mano de obra municipal.

Funcionarios del Municipio explican el proyecto. Ciclistas asisten a la cita. Christian Vinueza / Expreso

Una segunda parte se complementa con contrato, de pintura e implementación de elementos de seguridad, como bolardos y separadores. En los primeros 15 kilómetros se invertirán 250 mil dólares, aunque aún ese contrato no está adjudicado. “El 70 % del presupuesto se va en bolardos y separadores”, adelanta Galeano.