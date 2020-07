Vicente Taiano reemplazará a Roche en su cargo como gerente de la ATM

Aunque no profundizó en el tema ni dio mayores detalles, la alcaldesa de Guayaquil Cynthia Viteri confirmó, este 15 de julio durante su enlace radial, que Andrés Roche, actual gerente de la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM), dejará su cargo. Aunque no precisó hasta cuando estaría en él, adelantó que Roche ha decidido trabajar en la empresa privada. En su lugar estará Vicente Taiano, asambleísta por Guayas y coordinador de la bancada legislativa del PSC-MDG,

"El cambio no será inmediatamente, pero la transición ya la está haciendo con Vicente Taiano, que será el gerente general de la Agencia de Tránsito, que será mucho más integral. Pasará a ser la Agencia de Movilidad, porque al hablar de movilidad estamos hablando de la aerovía, el transporte público habitual, las ciclorutas, el peatón y hasta del transporte fluvial, si existiera en un futuro", precisó.

Durante las últimas semanas, Roche se ha enfocado en realizar las pruebas del nuevo de sistema de transporte Aerovía, previsto a ser inaugurado en el segundo semestre del 2020.

Durante su pronunciamiento Viteri además se refirió al coronavirus y a la posibilidad de un rebrote, hecho que dijo ahora no se prevé en la ciudad, puesto que la situación está controlada, sin embargo invitó a no relajarse, ni a confiarse.

Hecho. Cynthia Viteri dio su pronunciamente en el enlace radial de esta mañana. Cortesía

"Se está diciendo que en agosto podría haber un rebrote y quiero decirles lo siguiente: nadie puede decir qué pasará porque este es un virus nuevo, sin embargo tenemos la ciudad medida y controlada. Desde el 10 de mayo, no hemos tenido muertes sobre el promedio habitual. En Guayaquil, por día y en épocas normales, mueren alrededor de 37 personas. Tras la pandemia y en los días más críticos, hubo 600 fallecimientos más sobre los 37. Hoy, llevamos 46 días intercalados donde no han muerto más personas por encima de ese promedio habitual. Eso es bueno, pero no implica que nos relajemos, cada uno debe ser responsable de salud y la de su familia", señaló.

Aseguró que para evitar posibles riesgos de contagio, el 25 de julio, que se celebra la Fundación de Santiago de Guayaquil; desde el Cabildo se hará solo una sesión solemne que se transmitirá de forma virtual. Y que el evento previsto para el día siguiente, el de la peatonalización de la avenida 9 de Octubre, se ha suspendido, precisamente para evitar las aglomeraciones.

Para el 26 de julio, según se había anticipado hace dos semanas, en las calles no habrían ferias, desfiles, ni los tradiciones pregones, sino que decenas stands que darán atención médica gratuita a los visitantes . "Hoy esto también se suspende, por prevención", señaló.

Para el 25 de julio, algunos sitios emblemáticos se encenderán. Entre ellos, la tradicional imagen del Cristo de Consuelo.