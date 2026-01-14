Aguiñaga y Orlando: la alianza para promocionar la sazón de la Costa en Europa

Guayas y Manabí se unen para Madrid Fusión 2026. Buscan inversión y turismo pese a la crisis de seguridad

Las prefecturas presentan su estrategia conjunta en España: llevar la comida al turista.

"Si el turista no viene, nosotros tenemos que ir a buscarlo". Con esa premisa, que reconoce tácitamente el impacto de la crisis de seguridad en el flujo de visitantes, las prefecturas de Guayas y Manabí oficializaron este miércoles 14 de enero su alianza estratégica.

Objetivo: Madrid Fusión 2026

El fin es presentar un frente unificado en Madrid Fusión 2026, la cumbre gastronómica más importante del mundo, que se celebrará del 26 al 28 de enero en España.

No se trata solo de cocinar, sino de vender una marca. Marcela Aguiñaga y Leonardo Orlando, prefectos de ambas provincias, junto a la academia, buscan romper una inercia de promoción dispersa. Ecuador, descrito por los expertos como el "secreto gastronómico mejor guardado de Sudamérica", intenta dejar de ser un secreto para convertirse en un destino comercial.

¿Podríamos compararnos con Perú?

Durante el lanzamiento en el Instituto Superior Escuela de los Chefs, surgió la inevitable comparación con el vecino del sur. Sin embargo, la estrategia ecuatoriana busca su propio carril. Santiago Granda, director del instituto, explicó a EXPRESO que el error ha sido intentar emular en lugar de construir identidad propia.

"Debemos olvidarnos de Perú. Ellos hicieron su trabajo y lo hicieron bien. Nosotros estamos haciendo otro trabajo", sentenció Granda. La clave de esta nueva etapa es la unidad logística y de mensaje. "Si llegas disperso —una región de Guayas, una de Manabí, una de Azuay— es más difícil. El mensaje de unidad genera un impacto diferente", añadió el experto.

Durante el evento, se hizo degustar de varios platos que podrían presentarse en Madrid FRANCISCO FLORES

La estrategia

La propuesta técnica para Madrid es un ensamblaje de dos potencias. Mientras Manabí llega con la credencial de ser la primera "Región Mundial de Gastronomía 2026" de las Américas, enfocada en la cocina ancestral, el horno manabita y el ICHE; Guayas apuesta por la innovación contemporánea y la agroindustria.

La gastronomía costeña es apreciada por turistas FRANCISCO FLORES

"La Costa no compite, la costa se complementa", afirmó Aguiñaga. La prefecta detalló que la provincia llevará una puesta en escena que incluye una escultura de chocolate realizada por un chef premiado, simbolizando el valor agregado del cacao, más allá de la materia prima.

Los embajadores culinarios incluyen, por la provincia del Guayas, a Daniela Valverde y Juan Sarango, quienes destacan por su enfoque en la innovación y la técnica, mientras que por Manabí representan Fanny Vergara y Valentina Álvarez, portadoras de la tradición y los saberes ancestrales.

¿Qué platos se venderán al mundo?

Si hay que elegir una bandera, el plátano verde y el marisco llevan la delantera. Según Granda, el mundo conoce el plátano solo como "chifle o patacón", pero Ecuador posee una versatilidad única con este producto.

Para el académico, los conceptos que se pueden exponer al mundo incluyen: El encebollado, pero presentado nuevas texturas, sin perder su sabor original; la fusión costeña, que incluye ceviches con maní de Jipijapa, corviches, bolones y tigrillos, mientras que en el apartado de dulces destacan el muchín de yuca, el dulce de pechiche y el helado de sal prieta.

Autoridades y expertos culinarios, en el evento de presentación. FRANCISCO FLORES

Gastronomía en la política de Estado: "Más allá de la crónica roja"

Marcela Aguiñaga reconoció a EXPRESO que posicionar una marca país toma años y debe trascender a los gobiernos de turno, tal como sucedió en Perú. Pero el desafío inmediato es reputacional.

"Sabemos que Guayas y Ecuador no viven momentos fáciles por la inseguridad,. Pero vamos a demostrar que somos más que crónica roja, no lo que nos duele; eso lo vamos a dejar un ratito en pausa", señaló Aguiñaga.

Esta alianza cree que la inversión pública en esta feria no es un gasto suntuario, sino una "política pública inteligente" para dinamizar la economía de los territorios productores de camarón, banano y cacao, que son el motor real detrás de cada plato que se servirá en Madrid.

