ONU acusa inacción del Gobierno ante víctimas del caso Furukawa

Expertos de la ONU aseguran que las víctimas continúan en un limbo debido a la falta de acción del Estado.

Más de un año después de que la Corte emitiera una sentencia histórica contra la empresa agrícola Furukawa por prácticas consideradas como formas contemporáneas de esclavitud, las víctimas continúan en un limbo debido a la falta de acción del Estado. Así lo denunciaron este 14 de enero expertos de Naciones Unidas, quienes advirtieron que las órdenes de reparación siguen prácticamente sin ejecutarse.

(Te invitamos a leer: ADN no logró votos para archivar ley y se abstuvo: ¿Qué pasó con mayoría legislativa?)

Según un comunicado conjunto firmado por Tomoya Obokata, relator especial de la ONU sobre esclavitud, y los cinco integrantes del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, las personas afectadas siguen viviendo en condiciones extremadamente precarias. Ni la firma de capital japonés ni el Estado ecuatoriano han cumplido plenamente con las medidas de reparación ordenadas por el Tribunal Constitucional.

Los expertos recordaron que la sentencia, emitida el 5 de octubre de 2024, reconoció violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos. Entre ellas, la existencia de trabajo forzoso, servidumbre y explotación laboral infantil. Además, el fallo determinó que el Estado no protegió adecuadamente a las víctimas, permitiendo que estas prácticas persistieran durante décadas.

Un paso para erradicar la esclavitud y condiciones inhumanas Gustavo Guaman / Expreso

Los expertos señalan mínimas reparaciones integrales

Pese a que el Tribunal ordenó reparaciones integrales para las 342 víctimas, los expertos señalaron que su implementación ha sido mínima. Hasta ahora, añadieron, solo se ha cumplido con una disculpa pública emitida por el Gobierno en mayo de 2025, sin avances significativos en las demás medidas.

(Te puede interesar: Nuevo día conmemorativo en Ecuador: 21 de noviembre por víctimas de servidumbre)

Guido Páez, gerente de Furukawa: “Buscamos pagar con la venta de terrenos” Leer más

En paralelo, denunciaron que Furukawa no solo ha rechazado la sentencia, sino que además habría acosado sistemáticamente a los demandantes, dejándolos en situación de desempleo o en condiciones aún más precarias.

Según el comunicado, la empresa también ha impulsado una campaña de estigmatización, presentando a las víctimas como “oportunistas”, pesea que existen resoluciones que confirman la presencia de prácticas comparables a la esclavitud.

Los expertos de la ONU subrayaron que Ecuador tiene ahora “una oportunidad histórica” para cumplir íntegramente con lo dispuesto por el Tribunal Constitucional, garantizar justicia a las víctimas y evitar que estas prácticas se repitan. Para ello, insistieron, se requiere una actuación decidida y coordinada del Estado para avanzar en las reparaciones y asegurar que los abusos no vuelvan a ocurrir.

¿Quieres leer contenido de calidad sin restricciones? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!