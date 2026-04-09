PowerChina se encargará de la operación y el riesgo técnico de Coca Codo Sinclair, según Celec

Publicado por Mónica Jara Chérrez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Celec traspasa a PowerChina la operación y riesgo técnico de Coca Codo Sinclair, informó la estatal el 8 de abril.

La decisión sigue al fallo de la Corte de Arbitraje y a la recepción definitiva, pese a las fisuras existentes.

El traspaso busca la continuidad operativa de la central. Se establece una compensación de 400 millones de dólares acordada con Sinohydro.

La Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) informó este 8 de abril de 2026 que "traspasará" a la empresa Power Construction Corporation of China (PowerChina) la operación, el mantenimiento y, riesgo total de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, una vez que concluya la recepción definitiva de la central que entregará la empresa Sinohydro.

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En un comunicado, la estatal explicó que la recepción definitiva del proyecto se realizará luego de que Ecuador fue notificado el pasado 3 de abril sobre el fallo emitido por la Corte Internacional de Arbitraje (CCI) de la Cámara de Comercio Internacional de París. Esta sentencia obligó a ambas partes a finiquitar un proceso que permanecía estancado desde 2016 debido a los informes de Contraloría que alertaban sobre miles de fisuras en la infraestructura de 1.500 megavatios (MW).

De acuerdo con el comunicado, la decisión de entregar la operación y riesgo de Coca Codo a Power China tiene como objetivo delegar a una empresa de "talla mundial los defectos constructivos que fueron señalados en su momento" por el ente de control.

Si bien el Gobierno señaló que el traspaso liberaría a Celec de la carga técnica y financiera que conllevaría reparar una obra que presenta problemas estructurales, con más de 17.000 fisuras, no ahonda en cómo se desarrollará el proceso para entregar la operación y más bien hizo el anuncio de forma general.

Corre el plazo para la recepción de la central

La entrega de la operación de la central a la empresa china se dio a conocer en un contexto en el que corre el plazo para que la Corporación Eléctrica suscriba el acta de recepción definitiva de la central, el cual vence el próximo 17 de abril. Esta fecha se fijó como límite, después de la notificación del laudo.

La asignación a la firma china es una medida que se toma para avanzar "con la fase final del proceso para la recepción", sin embargo, distintos especialistas han señalado que el régimen no debería aceptar la obra sin subsanar los problemas en la infraestructura que aporta con hasta el 30% de la energía eléctrica que consume el país.

Expertos cuestionan la decisión

Ricardo Butrión, consultor en proyectos hidroeléctricos sugirió separar dos temas para concluir el proceso.

"El uno, la recepción de la obra, y la otra es este posible acuerdo para operación de la central. Dos aspectos diferentes que tienen que ser resueltos, a mi criterio, en forma diferente o al menos al unísono... De tal manera que el Gobierno y Celec puedan demostrar que estos acuerdos son legales y luego que son de beneficio para el país, algo que no se ha hecho", manifestó.

Pese a ese tipo de operaciones, desde el Gobierno se ha destacado que el proceso planteado permitirá mantener "la continuidad operativa de la central" y que parte de los acuerdos con Sinohydro "contemplan una compensación total de 400 millones de dólares" divididos en dos partes: 200 millones equivalentes al monto de la transacción (efectivo) y otros 200 millones que serán destinados para la inversión en proyectos renovables.

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