Liquidación de Incoop en Ecuador: pasos para recuperar ahorros

Publicado por Liz Briceño Creado: Actualizado:

Con la liquidación forzosa de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Inteligencia de Negocios (Incoop) reactivada desde el 10 de abril de 2026, los socios pueden recuperar su dinero siguiendo un proceso definido por ley.

La Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados (Cosede) cubre hasta $5.000 por persona de forma automática y gratuita.

La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) designó como liquidador a Juan Pablo Fernández, quien es el único representante legal de la entidad desde ese momento.

Cualquier gestión debe hacerse a través de él, no de los exdirectivos de Incoop.

¿Cuáles son los pasos para recuperar el dinero en Incoop?



Paso 1. Verificar si eres beneficiario en www.cosede.gob.ec. Ingresa tu número de cédula en la sección de consulta de beneficiarios del sitio web de la Cosede. El sistema indicará si tu estado es pagado, pendiente, inactivo o excluido. Este paso puede hacerse desde ahora Paso 2. Esperar el listado oficial del liquidador. El liquidador Juan Pablo Fernández debe elaborar el listado completo de beneficiarios y enviarlo a la Cosede. Ese proceso toma alrededor de dos meses. Sin ese listado, la Cosede no puede iniciar los pagos. Paso 3. Seguir las comunicaciones oficiales de la Cosede y la SEPS. Una vez que la Cosede recibe el listado, la ley establece que debe iniciar los pagos en un máximo de 20 días. La información sobre los agentes pagadores —bancos o cooperativas autorizadas para entregar el dinero— se publicará en cosede.gob.ec y seps.gob.ec. Paso 4. Acudir al agente pagador con los documentos requeridos.

Para personas naturales:

Original y copia de cédula de ciudadanía vigente.

Extranjeros: original y copia de la página de emisión del pasaporte vigente.



Para personas jurídicas:





Copia certificada del nombramiento del representante legal inscrito en el Registro Mercantil.

Copia del RUC con el representante legal actual.

Cédula del representante legal.

Los socios tienen hasta 10 años para cobrar. Si no acuden, la Cosede puede transferir el dinero automáticamente a cuentas activas en otras entidades financieras.

¿Qué pasa si tienes más de $5.000 en Incoop?



Quienes tengan depósitos superiores a $5.000 recibirán de la Cosede únicamente los primeros $5.000. El saldo restante no desaparece: queda registrado como una acreencia pendiente dentro del proceso de liquidación.

El socio no necesita hacer ningún trámite especial para reclamar ese excedente.

Lo que sí debe hacer es estar atento a las comunicaciones oficiales del liquidador, quien irá informando las fases de pago a medida que venda activos y cobre la cartera de crédito de la cooperativa.

Esos pagos pueden demorar meses o incluso años, advierte Margarita Hernández, consultora en supervisión financiera.

El Comyf establece que la liquidación puede durar hasta tres años, prorrogables por dos más.

¿Qué pasa si tienes un crédito en Incoop?



La liquidación no exonera a quienes tienen deudas con la entidad.

La SEPS informó que los socios con créditos vigentes deben continuar pagando sus cuotas para evitar caer en morosidad.

Los pagos pueden realizarse en las ventanillas del Banco Internacional, a nombre de la cuenta de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Inteligencia de Negocios.

¿Dónde acudir si tienes dudas sobre la liquidación de Incoop?



El liquidador Juan Pablo Fernández atiende en las oficinas de la SEPS, ubicadas en la avenida Amazonas N32-87 y La Granja, en el norte de Quito.

También puedes consultar el estado del proceso en seps.gob.ec y cosede.gob.ec.

No están cubiertos por el seguro los administradores ni miembros del consejo de vigilancia de Incoop, ni personas con sentencias ejecutoriadas por narcotráfico o lavado de activos.