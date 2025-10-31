Expreso
Victor Wembanyama
El basquetbolista francés, Víctor Wembanyama, selló una noche mágica de 27 puntos, 18 rebotes, 6 asistencias y 5 bloqueos.@spurs

Wembanyama firma otro recital y OKC arrasa en la Conferencia Oeste

El francés Victor Wembanyama fue clave en la victoria de los Spurs sobre los Heat. Los Thunder, en cambio, sigue a paso firme

El francés Victor Wembanyama firmó otro recital este jueves y dirigió con un doble doble de 27 puntos y 18 rebotes la quinta victoria de cinco de los San Antonio Spurs, en una jornada de la NBA en la que los Oklahoma City Thunder prolongaron su camino perfecto con un cómodo triunfo 127-108 contra los Washington Wizards.

Además, los Milwaukee Bucks tumbaron a los Golden State Warriors pese a no poder contar con el griego Giannis Antetokounmpo.

Vuelan los San Antonio Spurs, que firmaron el mejor arranque de temporada en la historia de la franquicia con su perfecto cinco de cinco. Ganaron 107-101 en casa a unos Miami Heat en forma al ritmo de un Wembanyama espectacular.

El número uno del draft de 2023, de 21 años, acabó el partido con 27 puntos (10 de 23), 18 rebotes, seis asistencias y cinco tapones (3 de ellos en el cuarto período) en 39 minutos. Está completamente recuperado tras la trombosis venosa en un hombro que le hizo perder la segunda mitad de la última temporada.

Miami perdió después de tres victorias consecutivas. El equipo de Erik Spoelstra luchó hasta el final, empujado por un Bam Adebayo de 31 puntos y diez rebotes, que también conectó cuatro triples. El mexicano Jaime Jáquez aportó seis puntos, ocho rebotes y seis asistencias saliendo del banquillo.

OKC pasa el rodillo

Hartenstein OKC Thunder
Hartenstein haciendo una 'volcada' ante los ojos sorprendidos de los fanáticos de Oklahoma City Thunder.@okcthunder

Los Thunder, vigentes campeones de la NBA, celebraron su sexta victoria en otros tantos partidos este curso gracias a su 127-108 ante los Wizards. Shai Gilgeous Alexander, el MVP de la última temporada, volvió a llevar de la mano a su equipo con 31 puntos, fruto de un once de veinte en tiros de campo y tres triples.

OKC contó además con una gran aportación de su banquillo. Isaiah Joe y Ajay Michell metieron veinte puntos cada uno para el equipo de Mark Daigneault, que esta noche no pudo contar con Chet Holmgren ni Jalen Williams.

La victoria de los Thunder llegó en un día complicado para la franquicia, después de que su jugador Nikola Topic fuera diagnosticado con cáncer testicular.

El base ya ha comenzado el tratamiento para curar la enfermedad, consistente en quimioterapia y no tiene una fecha señalada para regresar a la competición.

