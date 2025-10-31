Lucas Paquetá: culpable en caso de amaño de partidos

El jugador brasileño fue declarado culpable por "no cooperar" en la investigación, pero a que inicialmente lo absolvieron

El jugador del West Ham y de la selección brasileña es culpable por amaño de partidos.

Este viernes 31 de octubre, la FA (Asociación de Fútbol de Inglaterra) declaró como culpable a Lucas Paquetá por "no brindar información" en el caso de amaño de partidos que se interpuso en la carrera del futbolista brasileño. Ahora, el jugador tendrá que pagar una multa que significa el 10% del valor del caso, lo restante, el 90%, lo pagará la misma FA.

Paquetá fue declarado absuelto de culpa el 31 de julio del 2025 por la FA, al no encontrar pruebas suficientes que lo "manchen" dentro del caso de amaño de partidos. Todo surgió a raíz de que el brasileño obtuvo tarjetas amarillas en los siguientes partidos: Leicester City el 12 de noviembre de 2022, el Aston Villa el 12 de marzo de 2023, el Leeds United el 21 de mayo de 2023 y el AFC Bournemouth el 12 de agosto de 2023, todos por la Premier League inglesa.

Paquetá fue acusado de "influir en el progreso, la conducta o cualquier otro aspecto u ocurrencia de estos partidos al intentar intencionadamente recibir una tarjeta con el propósito indebido de afectar al mercado de apuestas”.

¿Entonces que pasó con Lucas Paquetá?

El futbolista brasileño simplemente recibió la multa del 10% del caso y una advertencia por no cooperar con el mismo. "En la Decisión de Responsabilidad dejamos constancia de que en las entrevistas celebradas el 11 de septiembre de 2023 y el 10 de noviembre de 2023, el Jugador compareció y, durante gran parte de esas entrevistas, su postura, siguiendo el consejo de sus abogados, fue responder 'sin comentarios' a las preguntas formuladas" alegó la FA.

El caso que duró 4 semanas y 314 informes derivados de el, concluyó este viernes, resolviendo que Lucas Paquetá infringió dos infracciones de la Regla F3 de la FA, cargos significativamente menores que se centran en la falta de cooperación con una investigación por parte del propio Paquetá.

"Aceptamos que el Jugador actuó siempre siguiendo consejos, pero, no obstante, como Participante tiene la obligación de respetar y cumplir el Reglamento. Cualquier sanción será leve; una amonestación, junto con una advertencia sobre su conducta futura" culminó la FA.

De esta manera, el jugador brasileño podrá seguir jugando para el West Ham United y la selección de Brasil con total normalidad.

