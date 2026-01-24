Villarreal vs Real Madrid EN VIVO: A qué hora y dónde VER partido HOY de LaLiga 2026

La Cerámica será el escenario de un duelo clave entre un Madrid en reconstrucción y un Villarreal que quiere reaccionar.

Real Madrid visita este sábado al Villarreal desde las 15:00 (hora de Ecuador) por la jornada 21 de LaLiga EA Sports, con la posibilidad de recuperar el liderato del campeonato español. El encuentro se disputará en el estadio de La Cerámica y podrá verse en Ecuador a través de ESPN y Disney+, además del seguimiento en tiempo real aquí en expreso.ec.

El equipo dirigido por Álvaro Arbeloa atraviesa un momento de transición. Viene de una contundente victoria 6-1 sobre el Mónaco en la séptima jornada de la UEFA Champions League, resultado que significó un alivio tras una racha irregular. Antes, el conjunto blanco había sufrido una dura derrota ante Barcelona en la final de la Supercopa de España y un revés frente al Albacete en la ida de los octavos de final de la Copa del Rey.

Alineaciones de Villarreal vs Real Madrid

Una visita para seguir en la parte alta

En el torneo local, el Madrid logró reencontrarse con el triunfo ante el Levante por 2-0, en un partido marcado por el descontento de la afición, que expresó su malestar. Mbappé y Raúl Asencio fueron los autores de los goles que sostuvieron al equipo en la pelea por la cima de la clasificación.

Por su parte, Villarreal regresa a su estadio tras dos derrotas consecutivas: cayó ante Betis en LaLiga y frente al Ajax en la Champions League, resultados que complicaron su panorama internacional. A pesar de ello, el equipo amarillo se ubica en la tercera posición del campeonato con 41 puntos y buscará hacerse fuerte como local para seguir escalando.

En los últimos cinco enfrentamientos entre ambos clubes, Real Madrid se impuso en cuatro ocasiones y empataron en una. Un antecedente que inclina la balanza, aunque el contexto actual promete un duelo parejo y de alto voltaje.

Posibles alineaciones Villarreal vs Real Madrid

Villarreal: Luiz Junior, Pau Navarro, Juan Foyth, Rafa Marín, Alfonso Pedraza, Dani Parejo, Pape Gueye, Alberto Moleiro, Tajon Buchanan; Gerard Moreno y Georges Mikautadze.

Real Madrid: Thibaut Courtois, Federico Valverde, Raul Asencio,Dean Huijsen, Álvaro Carreras, Eduardo Camavinga, Arda Güler,Jude Bellingham, Franco Mastantuono,Kylian Mbappé y Vinicius.

EN VIVO: Villarreal vs Real Madrid el minuto a minuto

