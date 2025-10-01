Universidad Católica denuncia intento de amaño antes de visitar a Liga de Portoviejo

El Trencito presentó una denuncia penal tras recibir una propuesta para alterar el partido en el estadio Reales Tamarindos

Universidad Católica visita este miércoles 1 de octubre a Liga de Portoviejo por los octavos de final de la Copa Ecuador.

Universidad Católica emitió un comunicado explosivo, denunciando públicamente un presunto intento de soborno para "comprar" o alterar el resultado del partido que deben disputar este miércoles 1 de octubre a las 19:00 contra Liga Deportiva Universitaria de Portoviejo por los octavos de final de la Copa Ecuador.

El comunicado oficial del Trencito Azul no deja lugar a dudas sobre la gravedad del asunto. La dirigencia del club capitalino reveló que "uno de nuestros máximos dirigentes recibió una propuesta ilegal con la intención de comprar el partido y/o alterar el resultado del encuentro frente a Liga Deportiva Universitaria de Portoviejo".

Universidad Católica quiere seguir avanzando en la Copa Ecuador 2025. API

La reacción de Universidad Católica fue inmediata y enérgica. En su misiva, el club "rechaza y condena enérgicamente este tipo de actos que atentan contra la transparencia, la ética y los principios que rigen al deporte".

Además de la condena moral, el club se ha posicionado firmemente, denunciando públicamente la situación y "ratificando su compromiso inquebrantable con los valores, el juego limpio y la honestidad dentro y fuera de las canchas". Este paso es vital para defender la esencia del fútbol ante prácticas nocivas.

Católica informó que ha llevado el caso a las autoridades pertinentes

La directiva del club informó que ha llevado el caso a las autoridades pertinentes. "En concordancia con los principios éticos, morales y legales, el Club presentó ya una denuncia penal ante autoridades competentes con el fin de que se investigue y se sancione este intento de manipulación que daña la integridad del fútbol nacional", cita el comunicado.

Mientras la investigación arranca, el foco deportivo se mantiene sobre el estadio Reales Tamarindos de Portoviejo, donde el encuentro debe jugarse esta noche. Pese al escándalo, la Universidad Católica asegura que seguirá compitiendo con profesionalismo.

