Champions League: Willian Pacho neutralizó a un Barcelona sin brillo

El defensa ecuatoriano fue titular en la remontada 2-1 del PSG. Los de París ya se ubican entre los líderes del torneo

Concentración e intensidad en la marca. Con esas actitudes afrontó el defensor ecuatoriano del PSG, Willian Pacho, la visita ante Barcelona, que terminó en una reñida victoria 2-1 correspondiente a la fecha 2 de la fase de liga de la Champions League.

Pacho no se amilanó en el estadio Olímpico de Montjuic de Barcelona, donde asumió con categoría su rol de líder en una zaga remendada. Ilya Zabarnyi (23 años) reemplazó al capitán Marquinhos, ausente por lesión.

Las intercepciones logradas (2), las recuperaciones de balón (5) y los despejes (3) de Pacho fueron claves para un PSG que fue de menos a más, neutralizando al equipo culé, que mostró pocas energías en los minutos finales, a diferencia de su inicio arrollador.

Pacho disputa una pelota con el delantero del Barcelona Ferrán Torres. Alejandro Garcia

Lamine Yamal (18 años) exhibió sus mejores recursos. En un par de acciones dejó atrás a Nuno Mendes y se destacó repartiendo pases con el borde externo del pie. El internacional español contagió su energía al Barcelona, que abrió el marcador a los 19 minutos. Marcus Rashford conectó un pase raso a Ferrán Torres, y el Tiburón definió con precisión.

Ante el resultado adverso, los dirigidos por Luis Enrique comenzaron a tejer la remontada. Afianzaron su control del balón y el partido se equilibró. Un ataque de Mendes por la banda izquierda, sorteando varias marcas rivales, terminó en un pase a Senny Mayulu, quien igualó con un zurdazo a los 38 minutos.

En la segunda etapa, Luis Enrique movió la pizarra e hizo ingresos como Lucas Hernández (Mbaye), Kang-in Lee (Mayulu) y Gonçalo Ramos (Fabián Ruiz). Esto se reflejó en el gol de Ramos en el último minuto: el delantero portugués acompañó un ataque y empujó un centro rasante de Hakimi por la banda derecha, provocando silencio total en Montjuic.

Fue la segunda victoria del PSG en la competición, sumando 6 puntos que lo mantienen entre los líderes junto a Bayern Múnich, Real Madrid, Inter de Milán, entre otros. Por su parte, Barcelona se quedó con tres puntos y permanece en la mitad de la tabla.

Revive los goles de la victoria del PSG 1-2 ante Barcelona | Champions League

