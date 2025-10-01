Aquiles Álvarez anuncia un nuevo estadio de béisbol: ¿Dónde se construirá?

El alcalde de Guayaquil anunció que se trabaja en su diseño junto a expertos del deporte. Reveló que tiene espacio designado

El alcalde de Guayaquil anunció que piensa dejar "de legado" un estadio de beisbol para la ciudad.

El alcalde Aquiles Álvarez anunció, durante su enlace radial de este 1 de octubre de 2025, la construcción de un nuevo estadio de béisbol para Guayaquil. El proyecto busca consolidarse como un legado para la ciudad y potenciar la práctica de esta disciplina deportiva.

RELACIONADAS Fiestas de Guayaquil comenzaron con el tradicional desfile estudiantil

¿Donde quedará y quiénes participarán en el diseño del estadio?

La obra se levantará en el sector de Samanes, en el norte de la urbe. "Ya tenemos el espacio elegido, es por donde se ubican los circos, cuando hay circos.", confirmó el primer personero municipal, detallando que estará ubicado cerca del área donde tradicionalmente se instalan los circos que visitan la ciudad.

Para garantizar que la infraestructura cumpla con los más altos estándares, Álvarez informó que convocará a figuras históricas de este deporte para que se integren al proceso de diseño. "Hoy voy a escribirle a Jorge Miranda, beisbolista histórico de Guayaquil, y al señor Walter Andrade para mañana en la reunión de Obra Pública municipal", precisó.

Jaime Jarrín: "Debemos recuperar el béisbol desde las escuelas y colegios Leer más

La intención es que ambos expertos se sumen al equipo de la Dirección de Obras Públicas para aportar su experiencia. "Tenemos que rodearnos de los que saben", enfatizó el alcalde, subrayando que el diseño será una colaboración entre los técnicos municipales y "la gente que sabe de béisbol".

El proyecto no solo buscaría dotar a la ciudad de una infraestructura moderna, sino también, según Aquiles Álvarez, dejar una marca duradera en la administración actual. "Queremos dejar como legado en esta ciudad un estadio de béisbol", manifestó Álvarez durante su intervención.

La Dirección de Obras Públicas del Municipio de Guayaquil estará a cargo de liderar el desarrollo del diseño y la posterior planificación de la construcción del escenario deportivo. Se espera que en los próximos días se conozcan más detalles tras la reunión programada.

⚾ ¡Temporada de béisbol en Miraflores 2025! 🏟️



Con un desfile lleno de alegría y emoción, se inauguró la nueva temporada de la histórica Liga de Béisbol de Miraflores, que reúne a 50 equipos y a más de 700 chicos apasionados por este deporte que ya suma 52 años de trayectoria.… pic.twitter.com/3EgBh3konj — Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil (@alcaldiagye) September 8, 2025

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!