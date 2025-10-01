Adiós San Siro: el legendario estadio dejará de existir

La casa del A.C. Milan e Inter de Milan será demolida para construir su nuevo estadio

El mítico San Siro será demolido para la construcción de un nuevo estadio.

San Siro o Giuseppe Meazza (dependiendo a quien le preguntes), es el nombre del estadio mítico de la ciudad de Milán, Italia, que este año cumplió 99 años de existencia pero que dejará de existir para darle paso a un nuevo estadio para los dos clubes más importantes de la ciudad, Inter de Milan y A. C. Milan.

Todo esto sucederá a raíz de que el ayuntamiento de Milán haya decidido venderle el recinto deportivo a los dos clubes 'Milaneses'. La votación duró alrededor de 12 horas. A las 4 de la mañana del martes 30 de septiembre, con 24 votos a favor y 20 en contra, se decidió vender San Siro. El estadio y el área que lo rodea están valorados en 197 millones de euros (233 millones de dólares), según la agencia tributaria de Italia.

El legendario estadio San Siro

San Siro en el año 1934. INTERNET

Se empezó a construir en 1925 y se jugó el primer partido el 19 de septiembre de 1926, en un partido que el A.C. Milan perdería 3-6 ante el Inter de Milan. Los 'Rossoneros' fueron locales ahí desde 1927, por su parte, los 'Nerazzurri' se hicieron con la localía compartida en 1947.

Para 1980, el estadio pasó a llamarse Giuseppe Meazza, cosa que no le agrado a los hinchas del A.C. Milan, ya que, pese a que ese jugador haya participado en los dos equipos, ellos consideran que fue mucho más relevante para el Inter, así que prefirieron seguirle llamando San Siro.

Eventos albergados por San Siro

El San Siro albergó varios momentos históricos del deporte, entre los que se encuentran:

Copa del Mundo 1934

Copa Mundial de Fútbol de 1990

Eurocopa 1980

Final Four de la Liga de las Naciones de la UEFA 2020-21

Finales de Copa de Europa / Liga de Campeones

Finales de Copa de la UEFA

Además, recibió a más de 60 conciertos y será el lugar en donde se haga la apertura de los juegos olímpicos de invierno en 2026

Detalles del 'Nuevo' San Siro

El nuevo estadio tendrá una capacidad para 71.500 espectadores y debe ser entregado en el 2031. La firma a cargo de la obra será Foster + Partners y Manica, que se hará cargo de 28 hectáreas de terreno.

El 'Nuevo' San Siro espera ser entregado antes de una posible Eurocopa 2032 que se jugará en Italia y Turquía.

