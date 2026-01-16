Técnico Universitario y la polémica celebración a su permanencia en la Serie A

El club Nueve de Octubre protesta permanencia de los ambateños en la LigaPro y reclamará ante el TAS de ser necesario.

A pocos días del inicio de la LigaPro 2026, aún existía incertidumbre sobre si Técnico Universitario acompañaría a Vinotinto FC en el descenso a la Serie B, o si se mantendría en la Serie A ocupando el lugar de El Nacional.

La duda se despejó cuando LigaPro acató la decisión de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) de confirmar la baja de los puros criollos y la permanencia del conjunto ambateño, resolución que provocó la protesta de Nueve de Octubre.

Este club, ahora con sede en La Troncal, sostiene que debía ocupar el cupo dejado por El Nacional, equipo que perdió la categoría tras incumplir con tres pagos a sus acreedores.

Los octubrinos argumentan que debían producirse tres descensos (Vinotinto FC, Técnico Universitario y El Nacional) y, en consecuencia, tres ascensos desde la Serie B. Su postura se basa en el reglamento general de competiciones de la FEF, que establece que si una categoría queda con menos clubes de los estipulados, se debe completar el cupo con equipos de la división inmediata inferior.

En ese contexto, a la Serie A ascendieron Guayaquil City (campeón de la B) y Leones FC (subcampeón). El tercer cupo debía corresponder a Independiente Juniors, que finalizó tercero, pero al ser filial de Independiente del Valle no puede ascender. Por ello, Nueve de Octubre, que terminó cuarto, considera que le corresponde reemplazar al Nacho.

Las reacciones

El club Nueve de Octubre es el otro elenco implicado en el caso de ascenso y descenso en la LigaPro. CORTESÍA

“Aclaramos que somos respetuosos de las decisiones de la FEF. Sin embargo, a través de nuestro departamento legal hemos presentado una apelación a esta resolución con base en el reglamento”, señaló Nueve de Octubre en un comunicado.

El club añadió que espera una respuesta en los próximos días y que, de ser necesario, se reserva el derecho de acudir al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). “Confiamos en la legitimidad y la transparencia del fútbol ecuatoriano”, indicó.

Por su parte, Técnico Universitario celebró la decisión. Su presidente, Alberto Jara, reconoció que “el año anterior deportivamente descendimos, pero administrativamente nos salvamos”. Aunque admitió que el golpe fue duro: “Me daba vergüenza salir de mi casa después del descenso. Lloré con mi familia”.

