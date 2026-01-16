Barcelona SC y Universidad Católica en Libertadores 2026: Rivales y cuándo juegan

Conozca el calendario oficial de los equipos ecuatorianos para clasificar a la fase de grupos del torneo Conmebol

Barcelona quedó último del Grupo B de la Copa Libertadores 2025, que compartió con River Plate, Universitario e Independiente del Valle.

La Copa Libertadores 2026 arranca con retos importantes para los clubes de Ecuador en sus fases preliminares. Universidad Católica y Barcelona SC ya conocen sus destinos tras el sorteo oficial de la Conmebol. Ambos equipos buscarán un cupo en la fase de grupos del torneo más importante.

Universidad Católica será el primer representante nacional en saltar a la cancha este febrero. El Trencito Azul deberá superar tres llaves eliminatorias si desea instalarse en la zona de grupos. Su camino inicia en Montevideo enfrentando a Juventud de Las Piedras en una serie ida y vuelta.

La Católica accedió a la Fase 1 de Copa Libertadores 2026 tras ganar la Copa Ecuador 2025. KARINA DEFAS

Por su parte, Barcelona SC ingresa directamente a la Fase 2 de la competición internacional. El equipo guayaquileño protagonizará uno de los duelos más atractivos frente a Argentinos Juniors. Los dirigidos por el técnico amarillo cerrarán la llave en Buenos Aires, buscando el pase a la etapa definitiva.

La planificación logística es clave debido a la altitud de Quito y el clima de Guayaquil. Tanto Camaratas como Toreros han intensificado su pretemporada para llegar en óptimas condiciones físicas. Clasificar a la fase de grupos asegura ingresos económicos vitales para las arcas de los clubes ecuatorianos.

Finalmente, los ganadores de estas llaves accederán a la Fase 3, el último escalón previo a los grupos. De no avanzar, los equipos aún podrían optar por un lugar en la Copa Sudamericana. Ecuador espera que sus cuatro representantes logren una participación histórica en esta edición 2026.

Horarios y sedes: Fase Previa Libertadores 2026

A continuación, el detalle de los partidos para los clubes de Ecuador:

Fase 1: Universidad Católica vs. Juventud de Las Piedras (URU)

Ida: 5 de febrero | 19:30 | Estadio Centenario, Montevideo.

Vuelta: 12 de febrero | 19:30 | Estadio Olímpico Atahualpa, Quito.

Fase 2: Barcelona SC vs. Argentinos Juniors (ARG)

Ida: 18 de febrero | 19:30 | Estadio Monumental Banco Pichincha, Guayaquil.

Vuelta: 25 de febrero | 19:30 | Estadio Diego Armando Maradona, Buenos Aires.

