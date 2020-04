Esteban Paz, principal directivo de Liga de Quito, lamentó que algunos clubes no soportarán esta presión económica

El directivo de Liga Deportiva Universitaria de Quito, Esteban Paz, explicó que tendrán que analizar nuevamente los sueldos de los futbolistas para soportar la crisis económica provocada por la paralización del torneo ante el coronavirus.

En primera instancia, la dirigencia alba solo retuvo un porcentaje del pago para los jugadores con las fichas más altas, con el objetivo de mantenerse al día con los empleados administrativos.

Coronavirus: Aucas analiza una reducción salarial Leer más

Pero, esa retención con oferta de pago posterior será examinada, al igual que las demás fichas de deportistas, en caso de que la situación no cambie. "Hay equipos que no van a poder sostener su economía. Se deben realizar consensos. No hay ingresos para el fútbol y más actividades en nuestro país. Ya hemos empezado a hablar con los jugadores sobre este tema", dijo Paz en La Red.

El directivo tiene claro el panorama: los equipos seguirán sufriendo caídas en su economía. Por lo tanto, agregó, la realidad del deporte está cambiando y de eso no se escapan los sueldos de los jugadores. "Vamos a buscar la manera de acoplarnos a esta realidad", concluyó.

Quinteros: "Si Cruyff trabaja como su padre, Ecuador jugará espectacular" Leer más

La situación económica de Liga de Quito ha impedido que se piense en fichajes para la siguiente ventana, a pesar de que estaban avanzadas las conversaciones con Jefferson Montero. Ahora todo dependerá de la situación financiera real en el momento de que se abra el libro de pases.