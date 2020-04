Coronavirus: Aucas analiza una reducción salarial

La directiva de Aucas tuvo un acercamiento con los jugadores del primer equipo, con el objetivo de plantear soluciones para sortear la creciente crisis económica que ha ocasionado la paralización del fútbol y otros eventos en Ecuador, a causa de la emergencia por el coronavirus.

Así lo confirmó el jugador Luis Miguel Escalada, quien se vinculó al equipo oriental este año proveniente de Deportivo Cuenca, club donde finalizó 2019 con una lesión de la que, hasta ahora, no se ha recuperado al 100%.

"La reducción de sueldos está latente por el tema que está pasando. Cada club es particular y lo manejan su dirigencia con los jugadores. En nuestro caso, los más grandes estamos hablando con la dirigencia. Sabemos que es complicado, pero gracias a la predisposición vamos a llegar a un feliz acuerdo", comentó el Toro.

Por otro lado, Escalada indicó que la directiva oriental ha manifestado su preocupación ante la situación que vive el mundo. En ese sentido, "es un hecho" la reducción salarial para los jugadores, con la idea de que sus sueldos sigan llegando a tiempo. Él, por su parte, está dispuesto a acogerse a cualquier decisión del club.

El Toro confesó, además, que ha vivido momentos de depresión en esta cuarentena, puesto que el futbolista está acostumbrado al trabajo en equipo y, de repente, se ve entrenando solo en casa.

"A veces sientes que no tienes ganas de hacer nada. Entrenar solo no es lo mismo que con el grupo. Hay días que uno tiene ganas de jugar al fútbol y no hay lugar ni con quién. Trato de sobrellevarlo, de pasar con mi familia y jugar con mi nena; cosas que uno no disfruta cuando concentra o viaja por el fútbol. Es normal que te afecte mentalmente".

Finalmente, se lamentó que las propuestas del entrenador de Aucas, Maxi Villafañe, estaban empezando a tomar forma cuando la crisis se desató en el país y, esta paralización obligada, también significa un retroceso en el trabajo que se estaba realizando.

"Cuando volvamos vamos a estar en un 50 y 50, porque nos mantenemos en forma en casa pero todo lo demás lo aprendes allá, en la cancha, y de eso ya estamos perdiendo mucho", concluyó.