Esteban Paz habló con referentes de Liga de Quito para retener una parte de los salarios

La pandemia del coronavirus ha golpeado en la economía de los equipos de fútbol. Liga de Quito busca alternativas para poder tener cubiertos los sueldos de cinco meses de sus jugadores.

Esteban Paz, principal directivo de los albos, mediante una video conferencia este jueves 2 de abril, manifestó que "hoy lo más difícil es cómo mantenemos un flujo de caja adecuado para que nuestros jugadores, técnicos, formativas y todo el entorno operativo puede seguir funcionando con los recursos que tenemos actualmente. Hemos pagado en estos días los sueldos y estamos gestionando un adelanto en Conmebol de un millón de dólares".

El dirigente detalló que mantuvo reuniones con los líderes del cuadro albo para darles a conocer que se realizará la retención de una parte de los salarios para poder equilibrar la economía de los universitarios.

"Me reuní a finales de la semana pasada con referentes como Adrián Gabbarini, Antonio Valencia, Rodrigo Aguirre, Franklin Guerra, Johan Julio, Édison Vega entre otros, y me dijeron que están de acuerdo en que exista una retención momentánea y que lo más importante es que alcance para todos. El tema principal que me solicitaron fue que los jugadores que menos ganan tengan la menor afectación. Esa clase de empatía la tiene Liga", resaltó Paz.

También indicó que con los futbolistas se acordó crear una caja común parar poder realizar donaciones que serán dirigidas "a quienes se encuentran en la primera línea de combate (de la pandemia) como médicos, policías, a quienes se encargan de la recolección de la basura".

Sobre los análisis que han realizado con directivos de otros clubes locales, manifestó que el martes 5 de abril se desarrollará un consejo virtual de presidentes de la LigaPro para tratar este tema y formar un frente común para evitar problemas económicos.

Al consultarle de un posible plazo para retomar la competencia, Paz comentó que "quisiéramos darles una fecha pero la situación es tan complicada que no tenemos una visión clara de cuándo pueda retomarse".