Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

Jannik Sinner vs Ben Shelton
Jannik Sinner avanzó a la semifinal del Masters 1000 de París tras vencer 6-3 y 6-3, a Ben Shelton.EFE

Sinner pisa fuerte en el Masters 1.000 de París: El italiano a dos pasos del número 1

Tras su victoria contra Ben Shelton, el tenista italiano apunta a ganar el torneo parisino y escalar a lo alto del ránking

Nada detiene al italiano Jannik Sinner, que en su partido 400 en el circuito se impuso al estadounidense Ben Shelton, por 6-3 y 6-3, y se clasificó para las semifinales del Masters 1.000 de París, un torneo que si gana este domingo le propulsará al número 1 del mundo en detrimento del español Carlos Alcaraz.

RELACIONADAS

Pese a quejarse de algunas molestias en la espalda, el transalpino consiguió su vigésimo cuarto triunfo consecutivo bajo techo, el séptimo seguido frente a un Shelton, sexto del mundo, que buscaba la victoria más importante de su carrera ante el actual número 2 del ránking.

Te puede interesar: Liga de Quito e Independiente dejan escapar millones por eliminación de finales

Pero el partido tuvo un único sentido y Sinner se planta en semifinales sin haber perdido un set y con una gran sensación de poderío, la misma que le llevó el pasado domingo a levantar el trofeo de Viena. Desde su victoria en Wimbledon solo ha perdido tres partidos, dos de ellos por retirada.

Lo que se viene para Jannik Sinner en el Masters 1.000 de París

Jannik Sinner contra Ben Shelton
Sinner y Shelton en un amistoso abrazo que refleja la sana competitividad entre el italiano y el estadounidense.efe

En busca de su primer Masters 1.000 del año, el quinto de su carrera, Sinner se medirá contra el ganador del duelo entre el alemán Alexander Zverev, tercero del mundo, y el ruso Daniil Medvedev, en una reedición de la final de 2020 en París que acabó con victoria del segundo.

Octavio Rivero se mandó un doblete ante Emelec en el Clásico del Astillero.

Barcelona SC recupera a dos jugadores para visitar a la Católica: ¿Quiénes son?

Leer más

Sinner se convirtió así en el primer italiano que alcanza las semifinales de un torneo del circuito ATP por cuadragésima tercera vez. El récord de 42 lo compartía hasta ahora con Fabio Fognini y Adriano Panatta.

Una marca que consiguió en un torneo que, hasta ahora, no se le había dado bien al italiano, que solo había ganado un partido en sus tres pasadas ediciones en el Masters 1.000 de París.

RELACIONADAS

Si levanta el trofeo el domingo arrebatará el número 1 del mundo a Alcaraz, pero mantenerlo hasta final de temporada no será fácil para el italiano. Él mismo lo consideró "imposible".

Sinner defenderá 1.500 puntos en el Torneo de Maestros de Turín, que ganó el año pasado, mientras que Alcaraz apenas defiende 200, por lo que todo está a favor de que el español acabe número 1 por segunda vez en su carrera, tras 2022.

Te puede interesar: Lucas Paquetá: culpable en caso de amaño de partidos

La otra semifinal del Masters 1.000 de París enfrentará al canadiense Felix Auger-Aliassime, noveno favorito, verdugo del monegasco Valentin Vacherot, por 6-2 y 6-2, contra el kazajo Alexander Bublik, que se impuso al australiano Alex de Miñaur por 6-7 (5), 6-4 y 7-5.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Milei retoma el diálogo con los gobernadores y busca apoyo para reformas económicas

  2. Cerca de 700 muertos en protestas contra el poder en Tanzania, según la oposición

  3. El pesebre más grande de Sudamérica ya brilla en la Basílica del Voto Nacional

  4. Caos aéreo en Acción de Gracias: Gobierno Trump alerta “desastre” por cierre federal

  5. EE.UU. se prepara para bombardear instalaciones militares en Venezuela, según medios

LO MÁS VISTO

  1. Gasolina Extra y Ecopaís: Precio exacto del galón en Ecuador (noviembre de 2025)

  2. José Guevara: “Edgar Lama no me paga para hacerme quebrar”

  3. Ministerio de Trabajo: el salario para 2026 subirá por decisión técnica, no política

  4. Nueva Terminal Costa no abrirá el 31 de octubre; Álvarez aplaza la inauguración

  5. Salario básico en Ecuador: ¿Cuándo se define el aumento para el 2026?

Te recomendamos