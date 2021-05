Robert Arboleda y su don para la autodestrucción

Robert Arboleda lo hizo de nuevo. El defensa central ecuatoriano se metió en problemas al ser detenido por la policía en una fiesta clandestina en Brasil. Si bien recuperó la libertad unas horas después, fue aislado por su club, el Sao Paulo, hasta confirmar que no se haya contagiado de COVID-19.

El seguimiento tardará “varios días”, informó el club, ya que la variante brasileña del virus es una de las más contagiosas. Y esto afectará directamente su convocatoria en la selección nacional para eliminatorias y Copa América, ya que además de lo disciplinario está el riesgo médico.

Hasta el cierre de esta edición, la Ecuafútbol no se había pronunciado y todo quedó reducido a la convocatoria oficial de Gustavo Alfaro, para ver si lo ocurrido alteró o no sus planes. Cabe anotar que mañana los tricolores ya deben juntarse en Quito.

Arboleda se disculpó en su cuenta de Instagram. Soltó algunas frases como “tomé una decisión equivocada e impulsiva”, “por supuesto que tengo una noción de la gravedad de la pandemia en Brasil, al igual que en mi país natal, Ecuador” y “pido disculpas a todos los que decepcioné”.

Pero más allá de su arrepentimiento, ya quedó marcado por este capítulo. Después de todo, no es la primera vez que comete un acto de indisciplina y ofrece disculpas.

Este tipo de conductas, según el director técnico Ernesto Guerra, “lamentablemente seguirán pasando con los futbolistas porque no todos reciben la misma educación”.

Para él, no basta con los castigos, también debe existir control desde el cuerpo técnico. Cuenta que en su época como entrenador, hacía muchas visitas a los domicilios para verificar que los jugadores estén en su descanso.

Este tipo de problemas no se van a acabar, porque la conducta viene de la educación que recibieron los jugadores. No es algo de ahora y lamentablemente continuará porque siempre se exponen a estos excesos. Siempre he dicho que los castigos deben ser drásticos, para cortar desde la primera estas situaciones.

Ernesto Guerra