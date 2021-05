Ecuador, campeón por primera vez de la 'Copa América' del fútbol virtual

El 14 de mayo de 2021 fue un día histórico para fútbol virtual ecuatoriano: la selección se coronó campeona por primera vez de la E-America Nations Cup, torneo que reunió a 12 equipos del continente.

El torneo se jugó bajo la modalidad 'Clubes Pro', del videojuego FIFA 21. Tal como sucede en el fútbol tradicional, el director técnico de cada selección participante realizó una convocatoria 'gamers'.

"Esta modalidad permite que haya 11 jugadores conectados de un lado, en un equipo, y 11 en otro, en total 22 jugadores", explicó a EXPRESO Óscar Odomaccín, el DT que condujo a la 'Tri virtual' al título.

Indicar la manera de cómo jugar, dónde deben posicionarse sus dirigidos, cuál es la función que deben cumplir ellos, ver cuáles son las falencias del rival, analizar si se aprovecha la conexión, fueron las principales tareas de este ecuatoriano-chileno de 28 años.

"En este último proceso, lo que se hizo fue llevar a jugadores que uno ya conocía, que ya sabía que no iba a haber inconvenientes desde lo personal. Algo que mucha gente a veces no toma en cuenta es que uno tiene que estar bien mentalmente, de que no debe tener problemas con el que va a jugar, porque es un juego de equipo", reveló Odomaccín.

De los 23 convocados por el estratega, el más destacado indiscutiblemente fue Carlos Luis Samaniego, conocido como 'TotoSama15' en el mundo FIFA, quien quedó como el goleador del torneo con 14 tantos en igual número de partidos. Él, al igual que el resto de competidores, jugó con un personaje virtual creado por él mismo:

"Cada uno tiene que crear su personaje, no es que juegas con un jugador ya creado. Uno lo hace más blanquito, más morenito, con otros zapatos, con guantes, mangas largas, dependiendo de cada uno, lo armas tú a tu manera. Solo puedes manejar tu jugador, a nadie más, y el arquero también tiene su posición", comenta a este Diario el guayaquileño de 19 años.

La selección ecuatoriana empezó empatando sus cuatro primeros partidos. Luego sumó tres triunfos y apenas una derrota, lo que le sirvió para clasificarse a la siguiente ronda. "Los jugadores se trataron de acoplar en los primeros partidos (...) y de ahí empezamos a encontrar el ritmo que necesitábamos para llegar al campeonato", subrayó Odomaccín.

LA GRAN FINAL

Luego de eliminar a importantes equipos, como Panamá y Honduras, la 'Tricolor' se clasificó a la final del campeonato. Argentina era el último escollo que había que superar para alcanzar la gloria.

Pero, además del cuadro 'albiceleste', había otro rival a vencer. Al jugar en línea, los jugadores ecuatorianos se conectan al servidor que queda ubicado en Estados Unidos, mientras que los argentinos, a uno ubicado en Brasil, más cercano a ellos. "Cuando jugamos de visita, ellos tienen la conexión a favor, y a nosotros se nos complica porque los movimientos no son inmediatos, suelen demorar una fracción de segundo que te puede hacer fallar. Sabíamos que teníamos que ir a defender", contó el técnico nacional.

Según describe 'Toto' Samaniego, en la final de ida él y sus compañeros parecían robots. "Ahí fue cuando dijimos: ‘la ventaja es que cerramos en casa, con nuestros servidores’. Al momento que estábamos allá, sabíamos que teníamos que sacarle un empate a Argentina".

Y así fue. La primera final quedó 2-2 y Samaniego anotó un gol. Para la vuelta, todo cambió: Ecuador, con la conexión a favor, aplastó 5-0 a los 'gauchos' (7-2 quedó el marcador global).

Odomaccín contó que ahora empieza un nuevo ciclo con la selección, en el cual buscará igualar e incluso mejorar el nivel del fútbol virtual ecuatoriano: "No son solo 25 jugadores, son más de 1.500 que esperan su oportunidad para llegar a una selección, se van cambiando estos ciclos, se van dando oportunidades y el que llega, tiene la vara alta".

UNA CELEBRACIÓN PENDIENTE

La pandemia del covid-19 y las distancias entre los competidores, que compitieron desde sus respectivas casas, han impedido que se realice una celebración del título.

"Quedamos en que nos íbamos a reunir porque no todos somos de acá de Guayaquil, hay (jugadores) en Quito, otros en Ambato, no ahora, porque estaba fregada la cosa para venirse, pero sí quedamos en reunirnos", expresa Samaniego, quien tuvo un triple festejo: por el campeonato, por el goleador del torneo y su cumpleaños, que se celebró un día después de la final.