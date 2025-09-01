Racha de malos resultados pone en riesgo a Liga de Quito

La última vez que los albos lograron un triunfo en el campeonato fue a inicios de agosto, cuando derrotaron 2-1 a Mushuc Runa

Liga de Quito ha venido complicando su clasificación al hexagonal por el título en las últimas cuatro fechas de la LigaPro. Y es que apenas sumó 2 de 12 puntos en disputa y se encuentra a solo cuatro unidades del séptimo puesto de la tabla a falta de tres jornadas.

La última vez que los universitarios (45 puntos) consiguieron los tres puntos en el campeonato fue a inicios de agosto pasado, cuando derrotaron 2-1 a Mushuc Runa en el estadio Rodrigo Paz Delgado por la fecha 23.

“Si nos fijamos en los últimos resultados, que son los que lo han complicado a Liga, creo que son producto de una falta de jugadores de nivel en la banca, porque cuando están los 12 o 13 futbolistas que, si tienen un buen rendimiento, el equipo puede pelear como lo hace en la Libertadores”, analizó para EXPRESO Franklin Salas, exjugador y una de las glorias del club.

Salas añade que cuando el técnico (Tiago Nunes) puso un equipo alternativo en el torneo local, “no tuvo la misma reacción en el equipo. Creo que ese es el déficit considerable del equipo este año”.

El tener cuatro partidos sin ganar hizo que el resto de los rivales que luchan por los seis cupos, como Deportivo Cuenca (43), Universidad Católica (42), Orense FC (42) y Libertad FC (41), estrechen aún más la tabla de posiciones.

Para Pedro Larrea, exjugador de los albos, el equipo “aún tiene posibilidades reales de clasificar”, aunque debe mejorar en su funcionamiento en LigaPro, dijo enfático.

El exvolante de marca, enfatiza que la situación de los blancos en el torneo local pasa porque “los rivales se ven cada domingo y tienen la oportunidad de estudiar más a Liga, en su forma de juego, contrarrestar sus fortalezas y aprovechar sus debilidades”.

Próximos rivales

En la recta final de la primera fase y en el camino hacia el hexagonal por el título, los dirigidos por Tiago Nunes sostendrán una localía en el Rodrigo Paz Delgado y dos compromisos fuera de su feudo.

El colombiano Jeison Medina ha jugado 8 partidos con Liga desde que llegó al equipo a mediados de año y ha marcado 2 goles en LigaPro API

Un presente distinto en Libertadores

La otra cara de la medalla para los albos es la Copa Libertadores, donde están clasificados a los cuartos de final del torneo, fase en la que se medirá al Sao Paulo de Brasil, los días 18, en Quito, y 25 de septiembre en la ciudad brasileña.

El mejor presente en la Libertadores Larrea lo explica, que pasa por la motivación que representa jugar este torneo de tanta trascendencia. “Es un estímulo distinto, uno casi se transforma cuando juega este tipo de partidos”, dijo y vaya que lo sabrá, pues fue campeón en 2008.

Mientras que, para el Mago Salas, también campeón en 2008, el “equipo está enfocado en disputar y cumplir en los dos torneos, pero es difícil si no tienes un plantel de jugadores con el mismo nivel”.

Tras la para de la LigaPro por los partidos de Ecuador en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026, los blancos volverán a jugar el 12 de septiembre de 2025 en Loja ante Libertad FC.

