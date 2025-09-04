¿Qué pasa si Ecuador pierde hoy ante Paraguay en Asunción por las Eliminatorias 2026?

Ecuador ya clasificado: lo que ocurrirá si pierde ante Paraguay en las Eliminatorias 2026

El partido de Ecuador es en el estadio Defensores del Chaco en Asunción.

El boleto está en la maleta, pero no se viaja a pasear. Ecuador, ya clasificada al Mundial 2026, enfrenta a Paraguay este 4 de septiembre desde las 18:30 en Asunción.

La Tri marcha segunda con 25 puntos, una campaña que ilusiona: 7 triunfos, 7 empates y solo 2 caídas, recordando que empezamos con la sanción de -3 unidades. Pero la clasificación no lo es todo. La gran incógnita es: ¿qué pasa si perdemos?

Los números mandan en el ranking FIFA

El peligro de una derrota es perder terreno en el Ranking FIFA, y con ello hipotecar el futuro en el sorteo del Mundial. El torneo se organiza en cuatro bombos, con 12 selecciones cada uno.

En diciembre, la suerte se define en base a ese ranking, que se calculará hasta noviembre de este año.

Hoy Ecuador, con 1570,68 puntos, figura en el bombo 3 junto a selecciones como Australia, Panamá, Egipto, Argelia, Paraguay o Nigeria. El desafío es claro: escalar al bombo 2, donde esperan equipos de nivel, pero sin tener que cruzarse de entrada con los monstruos del fútbol mundial.

Perder en Asunción significa estancarse y arriesgarse a seguir en el bombo 3, lo que abre la posibilidad de enfrentar en la fase de grupos a una potencia y a otro rival incómodo.

El sorteo del Mundial es en diciembre

En cambio, sumar puntos en Paraguay y en el cierre ante Argentina en el Monumental puede darle a Ecuador un impulso en el ranking y cambiarle la suerte en el Mundial.

En pocas palabras: ya no jugamos por clasificar, jugamos por respeto. Un empate o una victoria en Asunción puede valer más que tres puntos; puede valer un grupo más accesible en el Mundial 2026.

Los números de Paraguay y Ecuador en las eliminatorias

Así funcionan los bombos:

Bombo 1: Las tres anfitrionas (Canadá, Estados Unidos y México) y se suman más las primeras nueve selecciones del Ranking FIFA.

Bombo 2: Las siguientes 12 selecciones en el Ranking FIFA.

Bombo 3: Las siguientes 12 selecciones en el Ranking FIFA.

Bombo 4: Las últimas seis selecciones clasificadas, más seis puestos correspondientes a los repechajes de Europa y repechajes intercontinentales.

