Nómina titular de Ecuador para enfrentar a México este martes en Guadalajara

La selección ecuatoriana se prepara enfrenta este martes 14 de octubre a una selección mexicana que la está pasando mal

El delantero Enner Valencia volvería a saltar como titular en el partido ante México.

La selección de Ecuador está lista para el segundo y ultimo partido amistoso de esta fecha FIFA contra uno de los anfitriones del próximo mundial: México. Este martes 14 de octubre el objetivo de Tri sigue siendo el de entrar al bombo 2 del Mundial, mediante el ranking FIFA, además de prepararse táctica y físicamente para el certamen mundialista.

RELACIONADAS Sudáfrica volverá a jugar un Mundial de fútbol dieciséis años después

El DT argentino Sebastián Beccacece, buscará hacer algunos cambios en el 11 titular en comparación al partido el 10 de octubre contra Estados Unidos, en donde Ecuador sufrió la baja de Pervis Estupiñán y también de un amargo empate a 1 que pudo ser peor para los tricolores.

Te puede interesar: Universidad Católica eliminó a Independiente del Valle de la Copa Ecuador 2025

Además de Pervis Estupiñán, podría sumarse la no convocatoria de Xavier Arreaga, así como el partido pasado, en donde el zaguero de los toreros no estuvo en la banca de alternantes por decisión técnica. Piero Hincapié, Moisés Caicedo y Gonzalo Plata tampoco estarán presentes, ya que se decidió darles descanso al ser de los jugadores con más minutos jugados con la selección, además de que Hincapié se está recuperando de una lesión en la ingle.

¿Cómo podría formar la selección de Ecuador con todas sus bajas?

Ecuador empató a 1 su ultimo partido amistoso una de las anfitrionas del mundial, Estados Unidos. DUSTIN SAFRANEK

Javier Aguirre, entrenador de México: “Ecuador nos llevará al límite” Leer más

Sumando ya todas las bajas de la selección, Ecuador saltaría con un equipo mixto, con jugadores que no han jugado muchos minutos en la tricolor, pero que pueden servir como remplazantes naturales ante las ausencias en este partido. Ecuador formaría así:

Arco: Hernán Galíndez

Defensa: Jhoanner Chavez - William Pacho - Joel Ordoñez - Ángelo Preciado

Mediocampo: Denil Castillo - Pedro Vite - Alan Franco

Delantera: Nilson Angulo - Enner Valencia - John Yeboah

Te puede interesar: Chito Vera vs Aiemann Zahabi: fecha, hora y dónde ver el UFC Vancouver

Ecuador podría ubicar a sus jugadores en una formación 4-1-2-3, ubicando a Denil Castillo como volante 5, suplantando a Jordy Alcívar, quien fue el titular en el partido pasado. Pedro Vite y Alan Franco serían ubicados como volantes más adelantados. La defensa sería una clásica linea de 4 y en ataque Enner Valencia será el único punta, acompañado de John Yeboah a la derecha y Nilson Angulo a la izquierda.

En la banca de suplentes se encontraran: Jordy Alcívar, Leonardo Campana, Kevin Rodriguez, Kendry Paez, Yaimar Medina, Darwin Guagua, Patrik Mercado, John Mercado, Alan Minda, Bryan Ramirez, Moises Ramirez, Cristian Ramirez, Felix Torres y Gonzalo Valle.

El partido se jugará el 14 de octubre, a las 21:30 hora Ecuador, en Guadalajara, México.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!