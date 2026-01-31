Noche Amarilla: Todo lo que debes saber sobre el evento de Barcelona SC en Guayaquil

El Ídolo dejó lista una nueva edición de la Noche Amarilla en Guayaquil. Aquí te contamos todo lo que debes saber

Barcelona Sporting Club tiene todo listo para su tradicional Noche Amarilla este sábado 31 de enero de 2026, en el que además de la presentación oficial de la plantilla tiene prevista varias presentaciones artísticas, musicales, juegos pirotécnicos y varias sorpresas más.

Con la salida del plantel para la presente temporada, llegará el uniforme principal con el que se jugará todo el año, aparte se llevará a cabo un espectáculo musical de la mano del reguetonero Zion (del dúo Zion y Lennox) junto a un imponente show pirotécnico.

RELACIONADAS Kendry Páez en Argentina así fue su recibimiento y esto fue lo primero que hizo

Por otra parte, se contará con la participación especial de la banda 'Droz', quienes si bien ya se han presentado con regularidad en la Noche Amarilla, esta vez harán una colaboración con la Orquesta Filarmónica de Guayaquil.

A diferencia de las ediciones que se celebran desde el 2016, donde siempre había un futbolista internacional que jugaba para Barcelona SC el respectivo partido amistoso, este año no será así, lo que sí habrán son leyendas del cuadro 'Amarillo' como Máximo Banguera, a quien se le otorgará un reconocimiento especial.

Te puede interesar: Noche Amarilla 2026: cronograma oficial de la presentación de Barcelona SC

Para el día del evento, Barcelona ya publicó en sus redes sociales el respectivo cronograma de actividades para que sus hinchas y asistentes a la Noche Amarilla organicen sus tiempos con antelación.

Entre lo más destacado del cronograma consta que la apertura de las puertas al público en general será a las 14:00; luego la presentación de la plantilla femenina a las 17:10; el concierto de Zion a las 19:45 y el partido de la plantilla estelar de BSC vs Guayaquil City a las 21:00.

¿Cuáles fueron las estrellas invitadas de Barcelona SC en la Noche Amarilla?

Ronaldinho fue la primera estrella invitada a la Noche Amarilla, realizada en el 2016. cortesía

"Kendry Páez tiene más noches que Batman": Lo que revelan tras fichar con River Plate Leer más

Algo que marcará la edición 2026 de la Noche Amarilla es que después de 10 años, Barcelona no tendrá estrella invitada para su presentación, lo que ha sorprendido a propios y extraños en el ámbito nacional e internacional. Cabe mencionar que se empezó con esta tradición desde el 2016 con la invitación del exjugador brasileño del FC Barcelona y campeón del mundo 2002 con Brasil, Ronaldinho Gaucho, mientras que la última estrella invitada fue el también campeón del mundo en el 2010, Carles Puyol, en el 2025.

Según se pudo conocer, la dirigencia busca que el evento sea mucho más del equipo que de la 'estrella' invitada, de ahí que priorizó la realización de un show mucho más completo, en donde el espectáculo principal esté centrado netamente en los jugadores que vestirán la camiseta de los toreros en esta temporada 2026 de LigaPro, Copa Ecuador y Copa Libertadores.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!