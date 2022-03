Nassib Neme Antón sigue al frente de Emelec a la espera de unas nuevas elecciones, de las que aún no sabe a ciencia cierta si estará. Sin embargo, mientras comanda el barco azul, invitó a EXPRESO a su domicilio y conversó de todo: la final 2021, árbitros, VAR, posible salida de Joao Rojas, respaldo absoluto a Ismael Rescalvo pese a no ganar en las últimas dos fechas y recuerda que en 2021, cuando perdió ante 9 de Octubre, también los daban por ‘muertos’.

- ¿Cómo analiza la final del campeonato 2021?

-En mi opinión, Emelec fue el mejor equipo de la temporada, así lo reflejan los números, fue el que más puntos hizo, más goles anotó, una de las dos mejores defensas del torneo, y la final se define por detalles muy específicos y particulares sobre los cuales la opinión pública se refirió al respecto y no vale la pena insistir en ellos. Podemos estar tranquilos que el equipo jugó una final para ganarla tanto de ida como de vuelta. El fútbol te plantea estas posibilidades, eso no desmerece una campaña brillante que hizo Emelec en el torneo.

- ¿Siente que se perjudicó a Emelec?

-Nosotros acostumbramos a asimilar los detalles que nos perturban, pero no nos enfrascamos o lamentamos más allá del proceso que haya tenido el partido en sí. No nos dejamos vencer por este tipo de adversidades, por eso hay un Emelec fuerte en las últimas tres temporadas.

Neme no piensa dramatizar la última derrota ante Gualaceo. Freddy Rodríguez / EXPRESO

- ¿Se debió jugar la final de vuelta en esas condiciones climáticas?

-Es un momento en el que es difícil pensar con cabeza fría. Todos queríamos jugar la final, es la verdad, directivos, jugadores, cuerpo técnico, no nos correspondía a nosotros evaluar las condiciones si se debía o no jugar, habían otro tipo de autoridades responsables para ello y un equipo de fútbol es como un boxeador quiere subir al ring y pelear. Los jugadores quieren jugar, los espectadores quieren ver un partido de fútbol, los dirigentes vamos a que nuestro equipo enfrente al rival.

- ¿Desconfía de los árbitros en el fútbol ecuatoriano?

-No, para nada. Yo no soy de hablar de arbitrajes, ha sucedido en tres ocasiones puntuales. En 2015, no recuerdo el otro año y la del 2021.

La etapa no está perdida tampoco. El año pasado al perder en casa contra 9, nos dieron por perdidos.

- ¿Considera a Independiente del Valle un justo campeón?

-Yo no hablo de justicia, ni de injusticias, no evalúo a los otros rivales, solo puedo decir que Emelec mostró a lo largo de todo el año de qué estaba hecho todo su plantel.

-¿Perder este campeonato lo hizo cuestionar su continuidad?

-No tiene nada que ver. Los partidos de fútbol o los resultados en un campeonato no me hacen tomar decisiones respecto a continuar siendo directivo, porque me ha tocado perder algunos campeonatos y me ha tocado ganar otros campeonatos y no están en análisis el partido o la final y una eventual continuidad de la actual comisión directiva. No sugiere ningún tipo de pena que nos lleve a dejar el fútbol, pasa por otras consideraciones para un directivo seguir o no en el fútbol. Es posible que entrenadores o jugadores se replanteen por determinado resultado en una final, pero el directivo no. Solemos tener la cabeza fría.

- ¿Está satisfecho con la plantilla de este año?

-Sí, muy conforme, un plantel muy fuerte, sólido en sus líneas con suficientes alternativas. Hay plantel de enorme calidad y el entrenador ha logrado hacer un trabajo que identifica su idea, los nuevos logran incorporarla rápidamente y esto viene aliviado porque ya hay una veintena de jugadores que tienen procesado el trabajo del entrenador.

- ¿Cuánto es el presupuesto del plantel 2022?

Incrementó un 14% del valor del años pasado.

-¿De qué cifra hablamos?

No sé, creció (ríe).

Durante la entrevista, Neme contestó con humor varias preguntas, sobre todo los tema económicos por los que suele ser muy hermético. Freddy Rodríguez / EXPRESO

- Luego de la derrota contra Gualaceo, ¿está en riesgo la continuidad del DT en Emelec?

-La continuidad del entrenador no está en análisis por perder algún partido. Por muy inesperadas que sean las derrotas. A fin de cuentas la responsabilidad de la muy mala presentación de Emelec ayer (domingo) es responsabilidad de varios jugadores que tuvieron un muy desacertado partido. Nada tiene que ver el entrenador cuando jugadores hacen mal su trabajo en cancha.

Usan largavistas en el Capwell y se les nubla la visión en otros estadios. Son inauditas (multas) por decir lo menos.

- Sumar apenas uno de los seis últimos puntos, ¿compromete a Emelec en la primera etapa?

-La etapa no está perdida tampoco. El año pasado luego de perder en casa con 9 de Octubre nos dieron por perdidos (ganaron esa etapa). Nada que ver. Falta mucho aún.

- ¿Qué pasa con Joao Rojas, se va, se queda?

-Él tiene contrato con Emelec. Va a jugar esta temporada en el club y es parte de la plantilla. Un jugador importante para el proyecto esta temporada.

El presidente del Bombillo no confirmó que estará en la próximas elecciones. Freddy Rodríguez / EXPRESO

-Entonces, ¿no se va Rojas?

- Por el momento no, mañana pasa cualquier cosa y le vienen a hacer una oferta irrechazable, pero por ahora es jugador de Emelec.

- ¿Es real el interés de clubes?

-Hay interés del DC United, New York City (ambos de la MLS) y Lugano FC (Suiza).

En su oficina tiene varios recuerdos de Emelec, entre esos fotos de antaño. Freddy Rodríguez / EXPRESO

- ¿Emelec volverá a pedir VAR?

-Acá en mi casa tengo un bar (ríe). El resto de ‘Vares’ que los pida cualquiera y nosotros lo vamos a aceptar porque es parte de la reglamentación.

- ¿No pedirán VAR en toda la temporada?

-No, para nada.

- Han recibido fuertes multas por LigaPro y hasta la sanción a Rojas, ¿sienten que son medidos con otra vara?

-Habría que preguntarle a los multadores, cómo cuentan las bengalas encendidas, si usan largavistas en el Capwell y se les nubla la visión en otros estadios, pero son inauditas por decir lo menos.

- ¿Va a la reelección?

-De momento, nosotros tenemos reuniones pendientes en la comisión directiva para analizar todo lo relativo. El equipo jurídico está también analizando legalmente todos los detalles, no vamos a cometer ninguna ilegalidad al momento de que nuestra lista sea presentada a la elección.

Neme admite que haber perdido la final en 2021, no lo ha hecho dudar de continuar en la dirigencia deportiva. Freddy Rodríguez / EXPRESO

- Sebastián Palacios, ministro de Deportes, dijo que no pueden existir más de dos períodos en una presidencia deportiva.

-No hay todavía una lista definitiva. Se presentó creo una inscripción del señor (Carlos Luis) Torres, antes de las elecciones frustradas de un juez, pero la actual comisión directiva no ha presentado ninguna lista. Cualquier análisis al respecto puede ser hecho posterior a que presentemos una candidatura. La intervención que han tenido las autoridades sobre las elecciones en Emelec sugieren caer en el campo de la especulación.

- En la asamblea dijo una frase dirigida a José Auad, quien buscaría ser candidato. ¿Qué análisis le merece a usted, sobre las posturas que ha tomado en todo el proceso electoral?

-Han pasado un extracto de mi intervención, en consecuencia de varias intervenciones de socios que pedían una investigación sobre el Sr. Auad. No aparece lo que posterior a eso dije, mencioné que tanto como ellos quería ver muy lejos al Sr. Auad de Emelec, pero que la asamblea no se había reunido para hacer un análisis específico del Sr. Auad, y si bien es cierto, debíamos analizar lo que varios socios habían hecho respecto a proponer medidas judiciales en contra de medidas del club, en ninguno de estos elementos, que son prueba de nosotros, aparece el nombre de Auad. Por mucho que él haya dicho que él habría logrado impedir las elecciones. Se conoce mundialmente que el bravucón suele arrogarse créditos o acciones que probablemente no ha hecho, no bastaba con conseguir suspender las elecciones porque la evidencia física era en contra de determinado socios un Sr. Lozano, que además que un socio que no esta ni al día, como puede impedirle a 17 mil socios expresarse en una elección. Un juez decide que uno, sin analizar que es activo o inactivo, pueda interrumpir la elección de un club. No podíamos establecer la fecha de la elección y al asamblea decidió que el mes de junio sea cuando se celebre.

-Los socios piden más asambleas para conocer detalles de la gestión, ¿cree que ese es un rubro por mejorar?

-No, para anda. Yo tengo una forma de ser, de trabajar, yo no comparto con socios si debe contratar a Juan o Pedro, si los jugadores hay que renovarlos o no. Una vez que me eligen a mí, dirijo, no que tengo que llamarlos cada tres meses para consultar. El que mucho consulta y hace saber lo que está haciendo, es que no está seguro de lo que hace o algo lo perturba. Yo hago las cosas como si estaría manejando un Ferrari, saco los retrovisores y voy para adelante.

-¿Ha pensado dejar la dirigencia deportiva?

-Es que en algún momento tendrá que dejarla, eso es normal.

-¿Actualmente no lo ha pensado?

-En su momento ocurrirá, y cuando eso suceda, no pasará nada. Emelec era glorioso y exitoso antes de que yo aparezca en el club y lo seguirá siendo cuando me vaya. No va a pasar nada.

- ¿Ya tienen el nuevo sponsor del estadio

-Estamos ahí, estamos muy cerca.

Uno de los objetos más preciados del titular azul, es el álbum de foto de todos sus hijos. Todos de color azul. Freddy Rodríguez / EXPRESO

- ¿Marca local o internacional?

- No quiero ser muy evidente en esto porque ha sucedido que estamos por firmar uno y aparece otro y tuvimos que cambiar. Pasó este año con la camiseta.

- ¿Qué pasó con la camiseta?

-Apareció una oferta irrechazable de Lotería Nacional con Bet593, debimos rescindir contrato con Tubos Pacífico y un auspiciante que estaba en el mismo giro de negocios de 593. Eran varios millones de dólares que el club iba a poder ingresar a sus arcas en las próximas temporadas y al ser un emblema guayaquileño, asociado con nuestra marca, no se pensó dos veces. Fue muy estresante esta conversación con auspiciantes iniciales con los que tuvimos un acuerdo y con Adidas para explicarles la situación. Pero lo ameritaba. No lo habíamos hecho antes.

-¿Cómo fue este mercado de fichajes?

-Hemos conseguido los jugadores que finalmente reclutamos y contratamos, las posiciones las teníamos bastantemente procesadas y cuando termino el torneo fue acelerar todo hasta el 7 de enero. Todos se cerraron salvo Bruno Pittón, por un tema pendiente entre Unión y San Lorenzo, una vez resuelto esa discrepancia conforme a los derechos, ya se pudo incorporar.

-Pittón vino un año a préstamo con opción, ¿de cuánto es la cifra?

-Es opción (ríe). Hemos hecho uso de varias opciones, de Leguizamón, Rodríguez, Zapata, de varios jugadores. Nacionales como Cabeza, Carabalí, Caicedo. Es nuestro interés en algún momento hacer uso de la opción de Bruno Pitón, pero hay que esperar.

-¿Es viable para nuestro fútbol?

Sí es viable, esta vez está en un valor que nosotros podemos negociarlo con Barceló había una cifra que no podíamos alcanzar. Él fue contratado en diciembre de 2019, ahí había una opción de comprar y se mantuvo y las condiciones pre pandemia fueron diferentes al post pandemia.

- ¿Objetivos 2022 de Emelec?

-Libertadores en primer lugar, volver a pelear el torneo LigaPro, ganarlo y tercer lugar, la Copa Ecuador.