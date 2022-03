El arco azul encuentra un nuevo guardián: Adrián Bone. Su llegada a la estelaridad se da luego de que Pedro Ortiz dejó lesionado el campo en el partido contra Guayaquil City, en la pasada fecha de la LigaPro Betcris.

El diagnóstico no fue positivo para el portero de la selección ecuatoriana, ruptura miofibrilar y con cuatro semanas de descanso deportivo. Ismael Rescalvo tiene entre sus opciones a Bone y al chico Justin Mina, ya que John Mero fue cedido al Deportivo Cuenca en esta temporada. No será tarea fácil para el portero, ya que en su primera intervención fue señalado por un gol en los minutos de adición que le costó un empate 2-2 ante Guayaquil City.

Bone aseguró que “es una oportunidad que estaba esperando. Ahora por la lesión de Pedro puedo entrar y tenemos que hacer las cosas bien. Es un reto muy lindo, ya he jugado, pero ahora gracias a Dios estaré, tengo la confianza del cuerpo técnico”, dijo el guardameta luego del entrenamiento de ayer en el estadio George Capwell.

Para los exjugadores Carlos Morán y Ricardo Armendáriz, el Gato Bone es un arquero que tiene condiciones para ser titular porque tienen “buenos reflejos, es rápido y su físico impone”, pero su inactividad le ‘pasó factura’ cuando ingresó en el choque ante City, ya que en su primera intervención concedió un gol que le hizo perder dos puntos al Foco.

“Es duro no tener regularidad y, sobre todo, para el arquero porque lo primero que se pierde es tiempo y distancia para salir. Bone es un arquero con un biotipo brutal, pero el tema es si le toca entrar, tendrá la capacidad desde el punto de vista mental de acostumbrarse a este nuevo escenario en el que tendrá que rendir”, explicó Morán.

Morán recordó en su etapa de portero, que vivió algo similar. “En mi caso en particular, cuando entrenaba como si fuera a jugar el domingo, por mucho tiempo era segundo portero en el Deportivo Cuenca y cuando entraba me iba bien. Estaba tres partidos y luego no volvía a atajar en tres meses, pero yo entrenaba todos los días pensando en que iba a entrar los fines de semana. Y fue algo que me sirvió para manejar mi carrera”.

Esta es la chance para que Bone se quede con el puesto, según Armendáriz. “El gol que le hace el City es porque descuidó su palo, dio un paso a la izquierda y no pudo regresar y eso se debe a la falta de competencia. Tiene que ponerse en forma para mostrar su mejor versión, él ya es un arquero con mucha experiencia”.

Ante esa jugada puntual, Morán enfatiza en que “los arqueros nos tenemos que lanzar en diagonal hacia adelante y se ve que se tira para atrás. Si te tiras estás más lejos de la pelota y si te lanzas hacia adelante estás más cerca y Bone con sus brazos largos, llega sin duda. Pero son detalles muy finitos. No lo cuento como un error, sino como algo que debe corregir, con su biotipo, si se lanza correctamente llegaba”. SDP-GZ