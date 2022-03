El Jiu Jitsu ecuatoriano sigue conquistando logros a nivel internacional. Antonio Torres se proclamó triple campeón el pasado sábado 12 de marzo, en el torneo AJP Tour que se desarrolló en las Islas Canarias, España. El guayaquileño obtuvo la medalla de oro en la categoría hasta 69 kg y en el peso libre de la modalidad con kimono. Consiguió también el primer lugar sin kimono en la categoría de peso hasta 69 kg.

Torres, cinturón negro de Jiu Jitsu Brasileño, bajo el linaje de su maestro Juan Miguel Ituarralde emprendió su viaje a Europa, el pasado 2 de marzo para competir en varios torneos que le permitan sumar los puntos suficientes para clasificar al Mundial del Jiu Jitsu de Abu Dhabi, de la liga AJP Tour de ese país.

El primer reto que enfrentó fue en Amsterdam, el 6 de marzo, en donde no consiguió los resultados esperados. Perdió en su primer combate de su categoría en la modalidad con Kimono, y se subió al podio a recibir la medalla de plata, tras caer en la final de la categoría hasta 77 kg, una por encima de la que lucha habitualmente en la modalidad Nogi (Sin Kimono).

En Amsterdam no me sentí en mi mejor nivel, fueron 3 días de viaje, llegué muy cansado y no pude conseguir mi objetivo. Sin excusas, di vuelta a la página y ahora soy campeón.

Antonio Torres.