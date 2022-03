El 11 de marzo de 2022, la Fiscalía General inició una investigación por presunta defraudación tributaria en contra del presidente de la Liga Profesional de Fútbol (LigaPro), Miguel Ángel Loor, quien -según la denuncia del Servicio de Rentas Internas (SRI) que hizo el 1 de diciembre de 2021- habría omitido sus ingresos en la declaración fiscal de 2013.

Barcelona vs. Independiente (2-0): Gabriel Cortez vuelve 'loco' al campeón Leer más

Además, ha sido vinculado en el entramado de corrupción y lavado de dinero en el caso Alex Saab, señalado testaferro de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, y procesado en Estados Unidos por lavado de activos.

“El presidente de la Liga de Fútbol Profesional de Ecuador, Miguel Ángel Loor, recibió 6 millones y otros 30,8 millones, en tres empresas suyas en Panamá”, reza en el informe de 125 páginas que realizó la Asamblea Nacional, encabezado por el legislador Fernando Villavicencio, sobre el caso, según una publicación de la revista Semana, de Colombia.

Con esto sobre la espalda del presidente de LigaPro, algunos directivos de los clubes han empezado a preocuparse por su ausencia. De hecho, en el último consejo de presidentes, el pasado 11 de febrero, para resolver el tema derechos de televisión, estuvo de forma telemática. Loor no ha pedido licencia, o al menos no que sus afiliados lo conozcan, y en redes sociales ha publicado algunas fotografías de él en Estados Unidos.

Santiago Cattani, principal de Universidad Católica, aseguró a Diario EXPRESO que ni la LigaPro, ni Loor, oficialmente han notificado sobre el motivo de la falta del presidente de forma física en los encuentros, y que están en compás de espera antes de tomar decisiones.

La deuda copera de Universidad Católica Leer más

“Está en un proceso judicial que no tiene una sentencia, pero es importante que esté en el país. Está a la cabeza de la LigaPro y se lo necesita de manera presencial. Si no hay un cambio en los siguientes días nos podríamos reunir para analizar el tema y tomar acciones”.

El último contacto que tuvieron lo integrantes del Consejo de presidentes con Loor fue para conocer los detalles del acuerdo de pago de los valores pendientes de los derechos de televisión de GolTV, estación del empresario uruguayo Paco Casal.

Cattani señaló que el contexto actual que vive la cabeza de LigaPro “afecta a la imagen del fútbol ecuatoriano. Ojalá por el bien de él que todo se solucione, pero estaremos expectantes porque necesitamos que esté en el país”.

Según el artículo 24 del estatuto de LigaPro, que trata sobre la remoción del presidente, señala que podrá ser removido de sus funciones, respetando el debido proceso, por decisión de las dos terceras partes de Consejo de presidentes y, además, de la mayoría de cada una de las Series A y B (26 clubes), y por haber incumplido con las resoluciones de la entidad.

Europa League: Sin Piero Hincapié, el Bayer Leverkusen perdió en la casa del Atalanta Leer más

“Yo no hablo con el presidente actual de LigaPro hace mucho tiempo. Dicen que está en otro país, pero a mí no me consta. No puedo decir que está en otro país porque no sé si está acá o... es lo que se escucha, pero no tengo ninguna evidencia de que él no esté en el país, no tengo comunicación con él para corroborarlo”, indicó Nassib Neme, principal directivo de Emelec.

Agregó que, a pesar del proceso legal que enfrenta Loor, la LigaPro no está en peligro y que “sería perjudicial” que vuelva el torneo nacional a la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).

“LigaPro no está en peligro porque ha dado pasos positivos para el fútbol ecuatoriano y hay otras cosas que evidentemente tiene que mejorar. Sería una regresión en todo aspecto, para la reorganización de nuestro fútbol y creo que sería el peor paso que pueda dar el fútbol ecuatoriano”.

Alfonso Chango, presidente vitalicio de Mushuc Runa, dijo que: “Loor tenía que estar fuera de la LigaPro hace fechas, pero lo sostienen sus compadres para que maneje todo a control remoto. Si bien hoy la tecnología permite trabajar desde cualquier parte, mi criterio personal es que debería estar en el país, pero todo el Ecuador sabe por qué no viene. Hace fechas me di cuenta de que Liga Profesional no va para atrás ni para adelante”.

Europa League: Sin Piero Hincapié, el Bayer Leverkusen perdió en la casa del Atalanta Leer más

Ante esta situación, Carlos Manzur, vicepresidente de la Ecuafútbol, dijo que la única razón por la que la FEF pudiera intervenir es “si el convenio de cesión de competencias entre ambas instituciones se incumple, si los torneos se ven afectados, etcétera, mientras eso no ocurra es un tema exclusivo de los clubes que conforman LigaPro”.

Hasta el cierre de esta edición, Independiente del Valle, Aucas y Liga de Quito no respondieron sobre este caso.

A Loor, quien termina su mandato en LigaPro este 2022, la Fiscalía lo procesó en una audiencia de formulación de cargos. Este 11 de marzo se definió no acoger el pedido de prisión preventiva, pero deberá presentarse cada 20 días a la institución. La instrucción fiscal durará 90 días.

Entrevista con Miguel Ángel Loor:

Chito Vera espera derrotar a Rob Font en la pelea de estelar de UFC Fight Night Leer más

El presidente de la Liga Profesional de Fútbol de Ecuador (LigaPro), Miguel Ángel Loor, ha sido señalado en las últimas semanas por estar fuera del país. No hubo hasta ahora una versión oficial del ente que maneja la Serie A y Serie B del balompié nacional sobre su viaje y de qué se trata. En conversación con EXPRESO, Loor aceptó contestar las siguientes preguntas para aclarar su situación, ya que su ausencia es relacionada a la investigación legal que lleva la Fiscalía. Niega que fuera así y reconoció que su continuidad en el cargo no está en riesgo.

¿Usted está fuera del país?

Sí, he estado trabajando en la renovación con Betcris que gracias a Dios está teniendo un desenlace positivo para nuestro fútbol. También seré expositor en Soccerex, la feria de fútbol más importante del mundo que se hará en EE.UU. Es un honor representar a nuestro fútbol en un foro de ese nivel.

¿Su ausencia en el país tiene algo de relación con el caso que investiga la Fiscalía?

En lo absoluto, hasta donde yo sé no he tenido ningún problema que haga que me ausente por ese motivo. Lo que existía era una sorpresiva formulación que el día viernes ya fue desvirtuada con la evidente documentación presentada. Estoy seguro de que pronto todo este malentendido quedará en el pasado.

Gualaceo vs. Emelec: El Bombillo buscará aprovecharse del colista Leer más

¿Ha recibido quejas de los directivos de clubes afiliados a LigaPro por su ausencia?

Para nada, he conversado con ellos como siempre y trabajado como siempre con ellos. Hay absoluta armonía y coordinación.

¿LigaPro no ha recibido solicitud de remoción del presidente por parte de dirigentes o algún miembro del directorio del ente?

De ninguna manera, no habría motivo para tal cosa. Al contrario, estamos duplicando los auspicios y desarrollando el torneo con la mayor normalidad. 2022 será un gran año para nuestro fútbol.

¿Cuándo estará de regreso a sus funciones como presidente de LigaPro de forma presencial?

Una vez que termine los asuntos comerciales de LigaPro estaré como siempre trabajando para los clubes. Ellos lo saben.

¿Está en riesgo su continuidad como presidente de LigaPro?

No, en lo absoluto, ¿por qué va a estar en riesgo? Si estamos trabajando de lo mejor. Cómo puedes estar en riesgo algo que está funcionando muy bien.