LigaPro veta los ojos de la prensa en los estadios

La LigaPro prohíbe el ingresar a los fotógrafos de los medios escritos desde el 14 de agosto del 2020 a los estadios del país, esto con motivo de la pandemia de la COVID-19, sin embargo, en la actualidad, se permite en algunos casos hasta el 75% de ingreso de aficionados en varios partidos, pero los cronistas gráficos siguen sin poder hacer su trabajo.

Al realizar EXPRESO las consultas a la LigaPro, presidida por Miguel Ángel Loor, sobre las razones por las que los fotógrafos están impedidos, por la organización, de tomar las gráficas de los encuentros, la respuesta del ente fue: “por orden de la dirección de salud de LigaPro solo se permiten tres fotógrafos en cancha”.

Sin embargo, Fabián Serrano, presidente del Gualaceo, manifestó que este club no tendría inconveniente para el ingreso de la prensa gráfica al estadio Jorge Andrade Cantos, donde hace de local, aunque menciona que hay que tomar en cuenta las normativas de LigaPro y “que no se tenga problemas con los sponsors oficiales”.

Las restricciones estaban conectadas a la pandemia y prohibición total de aforo al estadio. Desde que se cuenta con aforo no hay razón para impedir el ingreso a la prensa gráfica. En el Capwell podrán hacerlo.

Una respuesta similar fue la que dio Iván Mendoza, titular de Guayaquil City, sobre al impedimento de ingreso de fotógrafos en los partidos, mencionando lo relacionado a los patrocinios y el uso de las imágenes, en la que “LigaPro gestiona el uso”.

“Es un tema complicado porque es algo que maneja LigaPro con los sponsors y me parece que es una manera en que la LigaPro genera ingresos y habrá equipos que no les parecerá, pero es algo que nos va a convenir a todos”, sostiene el dirigente.

Esta razón difiere de lo expuesto por el departamento de salud de la LigaPro, aduciendo que la pandemia es el motivo para prohibir la cobertura fotográfica en los partidos.

Este Diario solicitó una entrevista para conocer a fondo sobre esta medida con los principales de la Dirección de Salud de la LigaPro, pero hasta la fecha no existe respuesta para entablar el diálogo al punto que la agencia API es la única autorizada a tomar fotos en los escenarios deportivos y que las mismas sean difundidas a los medios escritos, limitando así la generación de contenidos propios a la prensa escrita.

Nassib Neme, presidente de Emelec, se muestra abierto a permitir el ingreso de los cronistas gráficos al estadio Capwell.

“Sabemos que LigaPro mantiene tal medida. Pero entendíamos que las restricciones estaban conectadas a la pandemia y prohibición total de aforo al estadio. Una vez que se cuenta con aforo desde noviembre de 2021 no hay ninguna razón para impedir el ingreso a la prensa gráfica. Y en el estadio Capwell podrán hacerlo”, señaló de forma enfática.

