El presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), Francisco Egas, no tuvo filtros para hablar de Miguel Ángel Loor, titular de LigaPro, y su gestión al frente del ente que maneja el fútbol ecuatoriano: Serie A y Serie B. Además, habló de los mensajes que lo incriminan en la negociación GolTV-LigaPro-Betcris.

"Loor tiene cosas más importantes de qué ocuparse que inventarse un supuesto texto escrito por mí como su situación judicial y los problemas de Liga Pro. Si yo estuviera en esa situación, daría un paso al costado por la imagen del fútbol ecuatoriano", empezó explicando en Radio La Red de la capital.

El mandamás de la FEF agregó que el pago que hará Betcris, por la deuda que mantiene GolTV con los 26 clubes del fútbol ecuatoriano, no es tan conveniente como parece.

. @franciscoegas, @FEFecuador: Como presidente de FEF estoy obligado a velar por el interés de los clubes y por el cumplimiento de los objetivos que tiene Liga Pro. No es nada raro que me mantenga vigilante de las cosas que pasan en Liga Pro. — Radio La Red 102.1FM (@LaRedEcuador) February 16, 2022

"Se firmó un convenio de pagos y amanecimos en un peor escenario. Hemos concedido nuevos plazos para pagar la deuda, sin garantías y ya no se puede dar por terminado el contrato. Y el anticipo de Betcris es un agravante. GolTV no ha puesto ni un centavo de la deuda. Lo que hizo Liga Pro es sacar dinero de un bolsillo y ponerlo en el otro. Lo de Betcris, no es un pago de GolTV sino un anticipo del propio auspicio de Betcris a favor de Liga Pro", agregó Egas.

Señalo que el manejo de "Liga Pro es deficitaria porque no genera el dinero suficiente para auto sostenerse. Cuando construimos el proyecto, pensábamos en una institución moderna que le genere recursos a los clubes, no que les quite para poder funcionar".

"La visión con la que construimos Liga Pro era otra cosa: un ente moderno que en lugar de comerle dinero a los clubes le iba a generar recursos. Hoy LigaPro es un ente pesado, burocrático, político y que tiene un altísimo gasto que pagan los clubes".

Egas fue contundente al decir que "me arrepiento de haber confiado en Loor para que sea presidente, porque LigaPro estuvo bien concebida pero nos equivocamos en la persona a la que le encargamos el proyecto. Liga Pro ha perdido la mayoría de sus auspiciantes".

Por último, e identificando la investigación que lleva actualmente la Fiscalía General del Estado ante Miguel Ángel Loor, dijo que "es increíble pensar que yo pueda influir en la Fiscalía o en la justicia de EEUU en los casos en los que debe defenderse Miguel Loor, que tiene unos líos muy gordos personalmente y en su manejo de Liga Pro de los que debería encargarse".