Nani Roma Dakar
Nani Roma subo a lo alto de la general tras inconvenientes.Cortesía

Nani Roma, líder del Rally Dakar después de pinchar tres veces

El piloto español se pone a la cabeza de su categoría.

El español Nani Roma (Ford Racing) se convirtió ayer en el nuevo líder de la categoría reina de autos (Ultimate) del Rally Dakar 2026 pese a pinchar en tres ocasiones en la novena etapa, caracterizada por ser la primera mitad del maratón que concluirá recién hoy.

Declaraciones de Nani Roma

Nani Roma
Roma declaró después se posicionarse primero en la categoría 'Ultimate' del Rally Dakar 2026.Cortesía
El director técnico César Farías de Aucas ayer en un partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores entre Aucas y Racing en estadio Chillogallo en Quito (Ecuador).

César Farías convence a Barcelona y solo un trámite retrasa su presentación oficial

“Tuve tres pinchazos hoy, pero todo el mundo vivió problemas. A partir de la mitad de la especial, tuve que bajar el ritmo porque ya había pinchado dos veces. Luego nos encontramos a Nasser y a otros que daban la vuelta e hicimos lo mismo, pero sí, dimos finalmente con el punto. Después pinchamos otra vez más, pero bueno, hemos llegado”, explicó Roma a su llegada al campamento refugio final de la jornada.

“Hoy ya sabía que la próxima etapa será crucial. Habrá que tener humildad y tranquilidad para mañana”, apuntó el piloto catalán.

Carlos Sáinz, el también español que se ubica ya segundo en la general, comentó que “la navegación fue realmente difícil”, lo que provocó que le costara “mucho encontrar” un punto de paso.

“Dimos muchas vueltas y no sé cómo hemos quedado. Después de eso me pusieron una penalización por exceso de velocidad”, añadió el madrileño, que también pilota un Ford.

