Cuadrangular del descenso: Mushuc Runa toma ventaja y complica a Manta FC y Vinotinto

La pelea por no descender de la máxima categoría del fútbol local es cerrada. A falta 3 fechas, hay 2 puntos de diferencia

Mushuc Runa trata de salvar la categoría de la serie A.

Mushuc Runa lidera el cuadrangular del descenso y mantiene viva la ilusión de seguir en la Serie A del fútbol local, mientras que Vinotinto y Manta están en el último lugar. Faltan tres fechas y solo dos puntos hay de diferencia.

Se han disputado ya tres fechas del cuadrangular por la permanencia en la LigaPro Serie A 2025, y el panorama sigue completamente abierto.

Ningún equipo ha logrado despegarse ni consolidarse como favorito para mantenerse en la categoría. A falta de tres jornadas para el cierre, la tensión crece, y la diferencia entre los clubes que se salvan y los que podrían descender es mínima: apenas dos puntos separan la permanencia del descenso.

Así van las posiciones en LigaPro

Todo puede pasar en el cuadrangular

Jeremy Arévalo a la Tri: ¿Es una verdadera opción para el DT Sebastián Beccacece? Leer más

El Mushuc Runa se ha convertido en el equipo más regular de esta fase. Con 32 puntos y un gol diferencia de -11, el “Ponchito” ha mostrado una evidente mejoría en su rendimiento.

En este cuadrangular ha conseguido una victoria y dos empates, resultados que le permiten ubicarse en la cima de la tabla y soñar con continuar en la máxima categoría.

En la misma línea se encuentra el Técnico Universitario, que también suma 32 puntos, aunque con un gol diferencia más preocupante (-21). A pesar de ello, el cuadro ambateño se mantiene con vida y depende de sí mismo para asegurar su permanencia. Su desafío estará en corregir los errores defensivos y capitalizar sus oportunidades en los duelos directos.

Vinotinto busca salir de la zona del descenso en la LigaPro 2025. Archivo

Solo por ahora dos puntos los separan

LigaPro fecha 5: mira EN VIVO y GRATIS los hexagonales y cuadrangular del torneo Leer más

En la otra orilla, los equipos comprometidos con el descenso son el Vinotinto FC y el Manta FC, ambos con 30 puntos.

El conjunto de los “chamos” apenas ha conseguido una victoria y ha sufrido dos derrotas, convirtiéndose en el de peor desempeño del cuadrangular. La falta de contundencia ofensiva y algunos errores individuales le han costado caro.

Todo en tres partidos más

Por su parte, el Manta FC mantiene esperanzas de revertir su situación. Con un gol diferencia de -19, el elenco manabita ha logrado una victoria, un empate y una derrota, mostrando ciertos pasajes de buen fútbol, pero sin la regularidad necesaria para escalar en la tabla.

Hasta el momento, el Mushuc Runa es el equipo más sólido del cuadrangular, el único invicto y el que ha dejado una mejor imagen colectiva. En contraste, Vinotinto FC atraviesa su momento más difícil y deberá reaccionar pronto si no quiere firmar su regreso a la Serie B.

Así se jugará la fecha número 4

La cuarta fecha del cuadrangular, la juegan a´sí: Sábado 8 de noviembre: 14:00; Manta vs Mushuc Runa.

Domingo 9 a las 13:00: Técnico Universitario vs. Vinotinto.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!