Argentina Sub-17 sufre pero gana a Bélgica 3-2 en su estreno mundialista en Catar.
Argentina Sub-17 sufre pero gana a Bélgica 3-2 en su estreno mundialista en Catar.Cortesía

Mundial Sub 17: Argentina arranca ganando y haciendo soñar en Catar

Argentina Sub-17 remonta a Bélgica y debuta con triunfo en el Mundial de Catar

La selección de Argentina sumó su primera victoria en el Mundial sub-17, que se disputa en Catar, en una jornada inaugural en la que Costa Rica rascó un empate ante Emiratos Árabes Unidos y en la que Bolivia cayó frente a una Sudáfrica que jugó con diez desde el minuto 36.

Argentina remontó ante Bélgica, 3-2, gracias a un arreón en la segunda parte.

Los de Diego Placente sufrieron la lesión de Filipe Pujol, una de las joyas de la academia de Vélez, pero sacaron el partido adelante gracias a la entrada en la segunda parte de Miguel Jainikoski y Filipe Esquivel, que marcaron el segundo y tercer gol del equipo, respectivamente.

El Mundial se lo juega en Catar con 48 selecciones

Goles para todos los gustos

También en el grupo D, Túnez goleó 6-0 a Fiyi y se colocó como líder provisional también con tres puntos. El cuadro africano medirá sus opciones al primer puesto la próxima jornada ante la 'albiceleste'.

Por su parte, Costa Rica consiguió un meritorio empate 1-1 ante Emiratos Árabes Unidos, en un encuentro en el que los 'ticos' se quedaron con diez jugadores por la expulsión de Isaac Badilla a la media hora de partido.

El empate sin goles entre Croacia y Senegal deja abiertas aún todas las opciones en el grupo C, en una próxima jornada que podría ser clave.

Catar donde el futuro del fútbol está reunido

Sudáfrica le ganó a Bolivia

En el grupo A, en otro de los partidos inaugurales, Bolivia no pudo hacer valer su superioridad numérica ante Sudáfrica y cayó por 3-1. Los bolivianos dispusieron de un jugador más sobre el campo durante más de una hora, pero sucumbieron ante los fulminantes contrataques de los africanos, que fueron más efectivos de cara a puerta.

En el mismo grupo, Catar, entrenada por el español Álvaro Mejía no pudo debutar con buen pie y fue derrotada por la mínima por Italia, 1-0.

Por otro lado, Portugal cumplió con las expectativas y se deshizo claramente, 6-1, ante Nueva Caledonia, para liderar el grupo B.

El fútbol sigue el 4 de noviembre con 8 partidos en el Mundial sub 17

La próxima fecha será el 4 de noviembre del 2025 con los siguientes partidos: 07:30: Brasil vs Honduras, 07:30: Costa de Marfíl vs Suiza, 08:00: México vs. Corea del Sur, 08:30: Haití vs Egypto, 09:45: Alemanis vs. Colombia, 10:15: Inglaterra vs Venezuela, 10:45: Cores del Norte vs El Salvador y a las 10;45: Indonesia vs. Zambia.

