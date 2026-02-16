Mónaco vs PSG: Fecha, hora y dónde ver EN VIVO a Willian Pacho en Champions League

El zaguero ecuatoriano entra a la acción en los playoffs con su equipo que busca salir del estancamiento competitivo

El ambiente en el Camp des Loges ha pasado de la calma a la alerta máxima. El París Saint-Germain (PSG), con el defensor ecuatoriano Willian Pacho como pieza clave en la zaga, se prepara para visitar el Principado la tarde de este martes 17 de febrero (15:00 de Ecuador) en el duelo de ida ante el Mónaco por los play-offs de la Champions League.

El equipo dirigido por Luis Enrique llega herido y, por primera vez en la temporada, camina sobre la cuerda floja. Tras un bache de resultados, la presión se siente con fuerza en la capital francesa. La planificación fallida deja al vigente rey de Europa enfrentando un repechaje, luego de no conseguir el pase directo a los octavos de final. En noviembre de 2025, el Mónaco se impuso 1-0 al PSG en la Ligue 1, recordando que la misión no será fácil.

El conjunto parisino llega tras una derrota 3-1 en Rennes, que permitió a Lens recuperar el primer puesto en la Ligue 1. La caída suma dudas preocupantes para el proyecto de Enrique, tras quedar fuera de la Copa de Francia y acumular seis derrotas en la temporada.

Declaraciones de Ousmane Dembelé y Luis Enrique: ¿Qué pasa en PSG?



La solvencia del equipo no es la misma que en la campaña pasada. La crisis deportiva ha derivado en cruces de declaraciones que exponen la fractura interna.

El PSG de Willian Pacho se coronó campeón de la Supercopa de Francia. Cortesía

El extremo Ousmane Dembélé, flamante Balón de Oro, fue directo tras el tropiezo contra Rennes: “Creo que necesitamos mostrar más ganas. Si jugamos como individuos, no ganaremos los trofeos que queremos”.

Sin dar nombres, Dembélé sugirió que el egoísmo ha penetrado en el grupo y apeló a la mística del año anterior: “La temporada pasada pusimos al equipo por delante de nosotros mismos. Necesitamos recuperar eso, sobre todo en este tipo de partidos”.

La respuesta del estratega no se hizo esperar. Luis Enrique reafirmó su autoridad ante los medios: “Nunca permitiré que ningún jugador esté por encima del club. Yo soy el responsable del equipo”.

Pacho tendrá la misión de liderar una defensa que ha mostrado grietas. El ecuatoriano deberá blindar el área ante un Mónaco que conoce bien sus debilidades, por lo que su presencia en el once titular del PSG no está en duda.

Hora y canales EN VIVO para ver el duelo de Mónaco y PSG



Este importante partido entre clubes franceses, pero en el marco europeo, se podrá disfrutar por las señales de ESPN 2 y la plataforma Disney+ Premium para toda Latinoamérica. Será desde las 15:00 (Ecuador, Perú y Colombia) y 17:00 (Argentina, Chile y Paraguay).

