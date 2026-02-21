Macará vs Leones del Norte: dónde ver en vivo y horario LigaPro 2026

Macará y Leones FC escriben su primer capítulo en la historia, con La Cocha como escenario del estreno en LigaPro

El club Leones FC se prepara en la provincia de Imbabura para el inicio de la LigaPro 2026.

Todo será por primera vez. La historia apenas empieza a escribirse. El duelo entre Macará y Leones FC no tiene antecedentes, no hay estadísticas que lo respalden ni recuerdos que lo condicionen. Será estreno puro. La cancha del estadio Municipal de La Cocha, en Latacunga, también debutará en LigaPro este domingo 22 de febrero, desde las 13:00. Un escenario que respirará ilusión celeste y expectativa norteña en una jornada que promete emociones inaugurales. El partido se verá por la señal de Zapíng Sport.

Macará, el viejo conocido de la Serie A, vuelve a confiar en el uruguayo Guillermo Sanguinetti. El técnico charrúa, curtido en el fútbol ecuatoriano, tuvo un cierre alentador en 2025 y ahora apuesta por consolidar un proyecto con identidad y orden táctico. Los celestes llegan tras caer 2-1 en su último amistoso ante Deportivo Cuenca, un resultado que dejó lecciones y dos semanas de trabajo intenso para pulir lo que sería su once ideal. En Ambato y ahora en Latacunga saben que empezar bien puede marcar el tono del año.

Macará llega con todo a La Cocha

📸😜💙 | 𝐕𝐢𝐯𝐞 𝐞𝐥 𝐭𝐫𝐚𝐬 𝐜𝐚́𝐦𝐚𝐫𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐧𝐮𝐞𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐃𝐚𝐲 pic.twitter.com/riCbBBmwun — Club Dep. Macará (@Macara_Oficial) February 19, 2026

Enfrente estará Leones FC, debutante absoluto en la máxima categoría. El equipo que dirigen Giovanny “La Sombra” Espinoza y Edison Méndez arranca su travesía con hambre de puntos y deseo de dejar huella.

No solo es un estreno deportivo; es el inicio de un proyecto liderado por Esteban Paz, exdirectivo de Liga de Quito y actual candidato a la presidencia de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Un club nuevo, con ambiciones grandes.

El árbitro Augusto Aragón Bautista impartirá justicia, acompañado por Ricardo Valdiviezo y Romel René Robles Romero como asistentes. Todo será estreno: estadio, rivalidad y capítulos por contar. Noventa minutos para inaugurar una historia que desde ya tiene fecha y escenario.

