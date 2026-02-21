Expreso
Ecuador enfrenta a Venezuela en el hexagonal final del Sudamericano femenino Sub 20.
Cortesía

Sudamericano Sub-20 EN VIVO Ecuador vs Venezuela: horario, canal y fe de su técnico

La selección femenina Sub 20 de Ecuador está a 90 minutos de hacer historia y sellar su boleto al Mundial de Polonia

La selección femenina Sub 20 de Ecuador podría clasificar al Mundial de Polonia cuando, este 22 de febrero desde las 16:00, cuando enfrente a Venezuela. La Tri llega con seis puntos y mantiene la valla invicta en los últimos cuatro partidos, todos con victoria. Y podrás ver el partido en vivo por DSPORTS y DGO.

Ecuador vive una racha nunca antes vista en ninguna selección Sub 20 del país. Su entrenador, Eduardo Moscoso, habló sobre el gran momento que atraviesan sus dirigidas.

Vélez la goleadora de Ecuador

Freddy Bravo exjugador de Barcelona SC junto a Víctor Mendoza, el exgolero que necesita ayuda económica.

Seis veces campeón con Barcelona SC: Víctor Mendoza necesita ayuda urgente

Leer más

“Todas las chicas tienen un semblante de felicidad, muy positivo. Están recuperadas, pese al trajín de partidos. Ya hemos jugado seis encuentros, pero la verdad es que todas están bien”, señaló el DT de la Tri.

Uno de los detalles que resalta en Ecuador es que el equipo está completo: no hay jugadoras sancionadas por tarjetas amarillas y las 22 están listas para el compromiso ante Venezuela.

Sobre las dos últimas victorias frente a selecciones favoritas, Moscoso afirmó: “Hemos conseguido nuestro cuarto triunfo consecutivo, con el arco en cero en cuatro partidos. Las chicas juegan con el corazón. Lo más importante, y lo que puedo resaltar de esta categoría, es que aman esta profesión, aman este deporte y lo viven así”.

Eduardo Moscoso
Eduardo Moscoso, seleccionador de Ecuador Femenino.cortesía

Sobre la intensidad del equipo, Moscoso fue claro: “Corremos al máximo, disputamos todas las pelotas, pero eso nace del corazón. Les he repetido varias veces que este equipo tiene alma. Antes de las oraciones les dije que esta selección es muy bendecida; nos están saliendo cosas muy buenas”.

El sueño de las chicas de llegar al Mundial

De cara al partido ante Venezuela y la posibilidad cercana de clasificar al Mundial, el DT manifestó: “Estamos soñando con asegurar la clasificación y luego analizaremos hasta dónde podemos llegar. No hay duda de que queremos soñar en grande, pero debemos ir paso a paso, hacer bien las cosas y sumar los puntos que nos acerquen a esta clasificación soñada”.

En esta selección hay jugadoras que podrían clasificar a su segundo Mundial y otras incluso a un tercero, ya que comenzaron su proceso en la Tri desde los 17 años.

