Liverpool vs Atlético de Madrid HOY: Dónde ver EN VIVO y minuto a minuto | Champions

El telón de la Champions League 2025/26 se levanta con un auténtico plato fuerte: el Liverpool de Arne Slot recibe al Atlético de Madrid de Diego Simeone en un partido que, más allá del resultado, definirá el rumbo inicial de ambos gigantes europeos. Con el silbato del árbitro italiano Maurizio Mariani, este miércoles 17 de septiembre a las 14:00 (hora de Ecuador), las miradas estarán puestas en un duelo marcado por las bajas y la presión de empezar con el pie derecho.

El Liverpool llega a este compromiso con el envión anímico de un inicio de Premier League impecable: cuatro victorias en cuatro partidos. Los "Reds" han demostrado carácter y resiliencia, con varios goles decisivos en los minutos finales, aunque el técnico Arne Slot ha sido cauto, admitiendo que aún hay margen de mejora en el control del juego.

En rueda de prensa, Slot elogió la competitividad del Atlético de Madrid y confesó que los duelos pasados con Antoine Griezmann, en su etapa en el Feyenoord, todavía le provocan "pesadillas". Además, el estratega neerlandés dejó claro que no arriesgará a sus jugadores clave, haciendo hincapié en que no forzará a Isak para evitar una lesión.

Atlético de Madrid no contará con Julián Álvarez ante Liverpool en Champions. cortesia

A pesar de las bajas, el posible once del Liverpool, basado en el estilo de juego de Slot, se perfila con una alineación sólida: Alisson en la portería; una defensa con Szoboszlai, Virgil van Dijk, Ibrahima Konaté y Kerkez; un mediocampo de lujo con Gravenberch, Mac Allister y Florian Wirtz; y un tridente ofensivo con Salah, Gakpo y Ekitiké.

Por su parte, el Atlético de Madrid aterriza en Anfield con el peso de cinco bajas sensibles, entre las que destacan figuras como Julián Álvarez y José María Giménez. A pesar de la reciente victoria ante el Villarreal, el equipo de Diego Simeone afronta este encuentro con una plantilla mermada, pero con la mentalidad inquebrantable que caracteriza a los rojiblancos.

El Cholo ha mantenido su discurso optimista, insistiendo en que "cuando empiece el partido seremos once contra once". El mediocampista Pablo Barrios, una de las promesas del club, respaldó esta idea, afirmando que "en los partidos importantes es cuando más hay que aparecer". La estrategia del Atlético parece clara: una defensa férrea y la búsqueda de espacios para castigar al rival.

Con las ausencias confirmadas, la formación del Atlético podría ser: Jan Oblak; Marcos Llorente, Le Normad, Lenglet y Ruggeri; en el medio campo Giuliano, Pablo Barrios, Koke y Nicolás González; y la dupla de ataque con Griezmann y Sørloth.

En este duelo de estilos, el Liverpool aspira a consolidar su buen arranque, mientras que el Atlético de Madrid buscará su primer golpe de autoridad en la Champions. Los "Reds" no pueden permitirse la relajación, y los "Colchoneros" necesitarán una noche casi perfecta para llevarse algo de Anfield. El resultado de este choque no solo sumará puntos, sino que definirá el camino de ambos en la fase de grupos.

D¿ónde ver Liverpool vs Atlético de Madrid?

Este cotejo, por la primera fecha de la Champions League entre Liverpool y Atlético de Madrid podrá disfrutarse por los hinchas de ambos equipos en las señales de ESPN 2 y Disney+ Premium. Será a partir de las 14:00 de Ecuador.

EN VIVO | Minuto a minuto de Liverpool vs Atlético de Madrid

