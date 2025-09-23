Lincoln City vs Chelsea EN VIVO: ¿Dónde ver el partido de HOY en la Carabao Cup?

El equipo de Moisés Caicedo se enfrenta a un rival de tercera categoría inglesa en busca de un triunfo. Conoce en qué canal

El fútbol inglés se prepara para una nueva jornada de la Carabao Cup, un torneo que a menudo desafía la lógica y nos regala historias de David contra Goliat. Este martes 23 de septiembre, el estadio del Lincoln City, un equipo de la League One, la tercera división del fútbol inglés, será el escenario de un duelo de contrastes: los locales recibirán al Chelsea de la Premier League.

Los Blues, a pesar de su jerarquía, llegan con la presión de un inicio de temporada titubeante y el temor a convertirse en una nueva víctima de un 'mata-gigantes'.

El equipo que dirige el italiano Enzo Maresca no ha tenido el comienzo de campaña esperado. Con apenas ocho puntos en cinco partidos, se ubican en la sexta posición de la tabla de la Premier League, lejos de la lucha por los primeros puestos. La irregularidad ha marcado el paso de los londinenses, y la Copa de la Liga se presenta como una oportunidad para afianzar el proyecto del nuevo entrenador.

Moisés Caicedo marcó un golazo en el empate 2-2 de Chelsea ante Brentford. Internet

Sin embargo, en el recuerdo de todos están las recientes caídas de clubes de la Premier ante rivales de divisiones inferiores, un fantasma que acecha a los grandes de Inglaterra y que, sin duda, el Chelsea querrá evitar a toda costa.

Para este encuentro, Maresca plateará con un equipo mezclado entre titulares y suplentes. Por esta razón se considera que el ecuatoriano Moisés Caicedo no sea tomado en cuenta, tras ser un hombre clave en los duelos de la liga inglesay Champions League.

El humilde Lincoln City llega a este compromiso con un presente sólido en su liga. Marcha en el tercer lugar de la League One y su buen andar en el campeonato local lo hace soñar con la posibilidad de dar el golpe. En las rondas previas de la Copa de la Liga, demostraron su capacidad de resistencia y eficacia. Los de la tercera división eliminaron al Burton Albion con un ajustado 1-0 y al Harrogate Town, al que vencieron con un contundente 3-1.

Ahora, tendrán su gran prueba de fuego ante el poderío de los Blues y la oportunidad de escribir un nuevo capítulo en la historia de las sorpresas en la Copa de la Liga.

¿En qué canal pasan el partido entre Lincoln City y Chelsea?

El partido, a jugarse desde las 13:45 (hora de Ecuador) entre Lincoln City y Chelsea no tendrá transmisión de televisión para Latinoamérica ni España. Los aficionados de ambos equipos tendrán que verlo directamente por la señal de streaming de Disney+ Premium para Sudamérica, Amazon Prime Video para España y Estados Unidos.

EN VIVO | Sigue la actualización del duelo de Lincoln City vs Chelsea

