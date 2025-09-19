Liga de Quito: cuándo juega Copa Libertadores y qué opciones tiene de clasificar

Liga de Quito ya piensa en el partido de vuelta de la Copa Libertadores: cuándo juega y sus opciones de llegar a la final

Ramírez y su primer gol de Liga de Quito ante Sao Paulo.

Liga de Quito acaricia la historia. El 2-0 conseguido en la capital ecuatoriana ante Sao Paulo le abre múltiples caminos para asegurar su lugar en las semifinales de la Copa Libertadores y soñar con una nueva final internacional.

Los goles llegaron en momentos clave: Bryan Ramírez adelantó a los albos a los 15 minutos y, cuando el partido parecía cerrarse, Michael Estrada apareció al 78 para decretar la victoria. Un resultado que llena de ilusión a la hinchada y le da un colchón importante a los dirigidos por el conjunto capitalino.

Liga de Quito busca dar el primer paso a las semifinales de la Copa Libertadores 2025. GUSTAVO GUAMÁN / EXPRESO

El próximo partido será en Brasil

El equipo blanco llega al duelo de vuelta con varias posibilidades: un triunfo o empate lo pone directo en semifinales; una derrota por un gol también lo clasifica; y si cae por dos tantos, la serie se definirá desde los penales.

El choque decisivo será el jueves 25 de septiembre a las 17:00, en el estadio Morumbí de Sao Paulo. Liga buscará confirmar que sigue siendo protagonista de América.

Así fue el primer partido en el Rodrigo Paz

Con eficacia y resistencia, Liga de Quito venció 2-0 a Sao Paulo y se puso a un paso de la semifinal de la Copa Libertadores. El conjunto albo abrió el marcador en su primera llegada clara: Bryan Ramírez aprovechó un pase profundo y definió con calidad al minuto 15.

El tanto descolocó al cuadro paulista, que de inmediato tomó la iniciativa y generó peligro constante. Luciano, Marco Antonio y Ferreira lo intentaron, pero siempre se toparon con la figura de Gonzalo Valle. Liga, aunque por momentos estuvo replegada, nunca perdió la calma.

Así llegan Liga de Quito y Sao Paulo

En el segundo tiempo, Sao Paulo encerró a los ecuatorianos, pero cuando el empate parecía inminente, Michael Estrada cazó un balón suelto y sentenció con un derechazo. El 2-0 refleja la contundencia de un equipo que supo sufrir y aprovechar las grietas de su rival.

Ahora, todo se definirá en el Morumbí, donde Sao Paulo deberá remontar y Liga buscará resistir para alcanzar una nueva semifinal continental.

