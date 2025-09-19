Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

Ramírez y su primer gol de Liga de Quito ante Sao Paulo.
Ramírez y su primer gol de Liga de Quito ante Sao Paulo.GUSTAVO GUAMAN

Liga de Quito: cuándo juega Copa Libertadores y qué opciones tiene de clasificar

Liga de Quito ya piensa en el partido de vuelta de la Copa Libertadores: cuándo juega y sus opciones de llegar a la final

Liga de Quito acaricia la historia. El 2-0 conseguido en la capital ecuatoriana ante Sao Paulo le abre múltiples caminos para asegurar su lugar en las semifinales de la Copa Libertadores y soñar con una nueva final internacional.

RELACIONADAS

Los goles llegaron en momentos clave: Bryan Ramírez adelantó a los albos a los 15 minutos y, cuando el partido parecía cerrarse, Michael Estrada apareció al 78 para decretar la victoria. Un resultado que llena de ilusión a la hinchada y le da un colchón importante a los dirigidos por el conjunto capitalino.

Liga de Quito vs. Sao Paulo, Copa Libertadores 2025, en vivo, hora, dónde ver, LDU, Liga de Quito
Liga de Quito busca dar el primer paso a las semifinales de la Copa Libertadores 2025.GUSTAVO GUAMÁN / EXPRESO

El próximo partido será en Brasil 

CLASICO DEL ASTILLERO (15175027)

Con Souza y Rescalvo, Barcelona SC despierta la ilusión rumbo al hexagonal

Leer más

El equipo blanco llega al duelo de vuelta con varias posibilidades: un triunfo o empate lo pone directo en semifinales; una derrota por un gol también lo clasifica; y si cae por dos tantos, la serie se definirá desde los penales.

RELACIONADAS

El choque decisivo será el jueves 25 de septiembre a las 17:00, en el estadio Morumbí de Sao Paulo. Liga buscará confirmar que sigue siendo protagonista de América.

Así fue el primer partido en el Rodrigo Paz

Con eficacia y resistencia, Liga de Quito venció 2-0 a Sao Paulo y se puso a un paso de la semifinal de la Copa Libertadores. El conjunto albo abrió el marcador en su primera llegada clara: Bryan Ramírez aprovechó un pase profundo y definió con calidad al minuto 15. 

RELACIONADAS

El tanto descolocó al cuadro paulista, que de inmediato tomó la iniciativa y generó peligro constante. Luciano, Marco Antonio y Ferreira lo intentaron, pero siempre se toparon con la figura de Gonzalo Valle. Liga, aunque por momentos estuvo replegada, nunca perdió la calma. 

Así llegan Liga de Quito y Sao Paulo

En el segundo tiempo, Sao Paulo encerró a los ecuatorianos, pero cuando el empate parecía inminente, Michael Estrada cazó un balón suelto y sentenció con un derechazo. El 2-0 refleja la contundencia de un equipo que supo sufrir y aprovechar las grietas de su rival. 

Ahora, todo se definirá en el Morumbí, donde Sao Paulo deberá remontar y Liga buscará resistir para alcanzar una nueva semifinal continental.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Caso Danubio: otra audiencia de juicio suspendida

  2. ¿Toque de queda en Quito? Lo que se sabe de la medida tras anuncio de paro nacional

  3. LigaPro 2025: La pelea por el segundo lugar, ¿qué equipos siguen en la disputa?

  4. Del café a la acción: idea de Juan Baquerizo para hablar del futuro de Quito

  5. Monica Bellucci y Tim Burton confirman su separación luego de casi tres años

LO MÁS VISTO

  1. Bono Raíces Ecuador: ¿Cómo puedo saber si soy elegible para recibir la ayuda?

  2. Daniel Noboa ordena toque de queda en varias provincias: conoce cuáles son

  3. Daniel Noboa amplía el estado de excepción en Ecuador: se suma una nueva provincia

  4. ¿Cómo aplicar al Bono Raíces en Ecuador?: requisitos para ser beneficiario de $ 1.000

  5. Gobierno ordena toque de queda en algunas provincias: ¿dónde y qué implica la medida?

Te recomendamos