Cacha
Presentación del Plan de Vida a la comunidad de Cacha.Patricia Oleas

Cacha proyecta su desarrollo con el Plan de Vida Puruhá y saberes ancestrales

La comunidad presentó su Plan de Vida Puruhá con un eje intercultural

El Kacha Kitillipak Kawsay Ñan (Plan de Vida del pueblo Puruhá), más que un instrumento técnico, constituye una visión colectiva del presente y del futuro de la parroquia rural de Cacha. Esta herramienta, presentada en Riobamba, la semana pasada, es el fruto de un diálogo directo con las comunidades y recoge voces de niños, jóvenes, mujeres, adultos mayores y líderes comunitarios, con el objetivo de proyectar un desarrollo con identidad, justicia territorial y enfoque intercultural.

Así lo destacó Jesús Morocho, presidente del Gobierno Parroquial Rural de Cacha, durante la entrega oficial del documento. El proceso fue liderado por el GAD Parroquial, la organización FECAIPAC, el Municipio de Riobamba y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con el financiamiento de la Embajada de Canadá.

Un diálogo intercultural

El Plan de Vida Puruhá se enmarca en una estrategia de diálogo intercultural con enfoque de género. Cacha es la primera parroquia indígena reconocida como tal en el Ecuador, cuna de los Shyris Duhicelas, referente en la preservación de prácticas ancestrales, la gastronomía tradicional y el uso vivo de la lengua kichwa, que aún se habla cotidianamente en la parroquia.

“Queremos que Cacha sea reconocida como patrimonio cultural intangible, porque nuestros saberes y conocimientos ancestrales deben ser protegidos y valorados”, sostuvo el dirigente.

Para la construcción del Plan de Vida se realizaron recorridos territoriales y espacios de escucha activa en las comunidades, con el fin de comprender sus problemáticas, aspiraciones y prioridades.

Desde la representación indígena de Cacha se remarcó que el plan permite comprender y enfrentar desafíos históricos como el racismo, la inequidad territorial y la desconfianza institucional.

