Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

Juan Dinenno delantero argentino del Sao Paulo de Brasil.
Juan Ignacio Dinenno delantero argentino del Sao Paulo de Brasil.Cortesía

De Barcelona SC a Sao Paulo: Juan Dinenno regresa a Ecuador con hambre de goles

Juan Dinenno está de vuelta en Ecuador: conoce su recorrido y su primer gol en Brasil

Juan Ignacio Dinenno vuelve a ser protagonista en el fútbol ecuatoriano, esta vez con un bagaje internacional más amplio y una reputación consolidada como delantero de clase. 

RELACIONADAS

Su historia en Ecuador comenzó en 2017 con Deportivo Cuenca, donde sorprendió por su olfato goleador y capacidad de adaptarse rápidamente a un fútbol exigente. 

Posteriormente, en 2018, se unió a Barcelona SC, club en el que marcó 16 goles y se ganó el reconocimiento de la hinchada por su entrega y potencia ofensiva.

Desacierto. Los atacantes canarios no pasan un buen momento, sobre todo un Dinenno que llegó a perder la titularidad después de vivir un inicio espectacular en la faceta goleadora.
Dinenno cuando vest´ía la camiseta de Barcelona en el 2018.
Este jueves podrás ver en Directv, una variedad de deportes.

Directv: Agenda deportiva para el jueves 18 de septiembre

Leer más

Tras esos primeros pasos, Dinenno emprendió un recorrido por Sudamérica y México, defendiendo los colores de Deportivo Cali, Pumas de México y Cruzeiro, mostrando siempre consistencia y eficacia frente al arco rival. Su talento llamó la atención del Sao Paulo de Brasil, equipo con el que actualmente disputa la Copa Libertadores. 

RELACIONADAS

Allí ya suma cinco encuentros y ha celebrado su primer gol, dejando claro que su olfato goleador se mantiene intacto.

El retorno de Dinenno a los estadios ecuatorianos no solo despierta la emoción de los hinchas que lo recuerdan, sino que también plantea un desafío deportivo: demostrar que su madurez y experiencia internacional le permiten influir decisivamente en los partidos de alto nivel. 

RELACIONADAS

La expectativa se centra en su desempeño en la Copa Libertadores, donde se espera que sea un factor clave para el éxito de su equipo y que continúe dejando su huella en la historia reciente del fútbol ecuatoriano.

Liga de Quito vs. Sao Paulo, Copa Libertadores 2025, en vivo, hora, dónde ver, LDU, Liga de Quito
Liga de Quito presentará intensidad en su juego en el partido ante Sao Paulo.GUSTAVO GUAMÁN / EXPRESO

EL PARTIDOS DE CUARTOS DE FINAL

Este jueves 19 de septiembre desde las 17:00 Liga de Quito recibe al Sao Paulo en los cuartos de final de la Copa Libertadores, con revancha en mente tras la Sudamericana 2023. Liga, que ganó su grupo y eliminó a Botafogo, sufrirá la baja de Richard Mina; el Tricolor Paulista, líder de su grupo en la fase anterior, podría perder a Díaz o Wendell. 

Ambos equipos llegan en buena forma tras victorias recientes y buscarán acercarse a las semifinales en un duelo histórico entre ecuatorianos y brasileños.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Repavimentación en Quito: las ocho vías priorizadas tras el regreso del asfalto

  2. ¿Crujir los dedos causa daño? Mito o realidad detrás de ese 'crack'

  3. Liga de Quito vs. Sao Paulo: cómo ver en vivo el partido de Copa Libertadores

  4. Tigo compra Movistar y Tuenti, en Ecuador: Súper de Compañías autoriza la operación

  5. Rehabilitación de parques en Guayaquil: ejemplos exitosos y desafíos

LO MÁS VISTO

  1. Bono Raíces Ecuador: ¿Cómo puedo saber si soy elegible para recibir la ayuda?

  2. Jorge Glas ahora es tan colombiano como Assange fue ecuatoriano

  3. Daniel Noboa bajo presión: ecuatorianos exigen resultados tras más sacrificios

  4. ¿Cómo aplicar al Bono Raíces en Ecuador?: requisitos para ser beneficiario de $ 1.000

  5. Asamblea Constituyente en Ecuador: qué es, cómo funciona y cuánto duraría el proceso

Te recomendamos