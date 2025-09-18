De Barcelona SC a Sao Paulo: Juan Dinenno regresa a Ecuador con hambre de goles

Juan Dinenno está de vuelta en Ecuador: conoce su recorrido y su primer gol en Brasil

Juan Ignacio Dinenno vuelve a ser protagonista en el fútbol ecuatoriano, esta vez con un bagaje internacional más amplio y una reputación consolidada como delantero de clase.

Su historia en Ecuador comenzó en 2017 con Deportivo Cuenca, donde sorprendió por su olfato goleador y capacidad de adaptarse rápidamente a un fútbol exigente.

Posteriormente, en 2018, se unió a Barcelona SC, club en el que marcó 16 goles y se ganó el reconocimiento de la hinchada por su entrega y potencia ofensiva.

Dinenno cuando vest´ía la camiseta de Barcelona en el 2018.

Tras esos primeros pasos, Dinenno emprendió un recorrido por Sudamérica y México, defendiendo los colores de Deportivo Cali, Pumas de México y Cruzeiro, mostrando siempre consistencia y eficacia frente al arco rival. Su talento llamó la atención del Sao Paulo de Brasil, equipo con el que actualmente disputa la Copa Libertadores.

Allí ya suma cinco encuentros y ha celebrado su primer gol, dejando claro que su olfato goleador se mantiene intacto.

El retorno de Dinenno a los estadios ecuatorianos no solo despierta la emoción de los hinchas que lo recuerdan, sino que también plantea un desafío deportivo: demostrar que su madurez y experiencia internacional le permiten influir decisivamente en los partidos de alto nivel.

La expectativa se centra en su desempeño en la Copa Libertadores, donde se espera que sea un factor clave para el éxito de su equipo y que continúe dejando su huella en la historia reciente del fútbol ecuatoriano.

Liga de Quito presentará intensidad en su juego en el partido ante Sao Paulo. GUSTAVO GUAMÁN / EXPRESO

EL PARTIDOS DE CUARTOS DE FINAL

Este jueves 19 de septiembre desde las 17:00 Liga de Quito recibe al Sao Paulo en los cuartos de final de la Copa Libertadores, con revancha en mente tras la Sudamericana 2023. Liga, que ganó su grupo y eliminó a Botafogo, sufrirá la baja de Richard Mina; el Tricolor Paulista, líder de su grupo en la fase anterior, podría perder a Díaz o Wendell.

Ambos equipos llegan en buena forma tras victorias recientes y buscarán acercarse a las semifinales en un duelo histórico entre ecuatorianos y brasileños.

