Este jueves podrás ver en Directv, una variedad de deportes.
Directv: Agenda deportiva para el jueves 18 de septiembre

Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este jueves 18 de septiembre

Para este jueves 18 de septiembre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.

Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:

DIA DGO HORARIO TIPO TORNEO LOCAL/ PROGRAMA vs VISITANTE CANAL SD HD
jueves 18 17:00 hs. FÚTBOL Copa Conmebol   Libertadores - Cuartos de Final - Ida Liga de Quito vs. Sao Paulo ESPN 621 1621
jueves 18 19:30 hs. FÚTBOL Copa Conmebol   Libertadores - Cuartos de Final - Ida Flamengo vs. Estudiantes LP ESPN 621 1621
jueves 18 19:30 hs. FÚTBOL Copa Conmebol   Sudamericana - Cuartos de Final - Ida Alianza Lima vs. Universidad de Chile ESPN 2 622 1622
jueves 18 11:45 hs. FÚTBOL UEFA Champions League   - Fase de Liga - Fecha 1 Kobenhavn vs. Bayer Leverkusen ESPN 621 1621
jueves 18 11:45 hs. FÚTBOL UEFA Champions League   - Fase de Liga - Fecha 1 Brujas vs. Mónaco ESPN 2 622 1622
jueves 18 14:00 hs. FÚTBOL UEFA Champions League   - Fase de Liga - Fecha 1 Newcastle vs. Barcelona ESPN 2 622 1622
jueves 18 14:00 hs. FÚTBOL UEFA Champions League   - Fase de Liga - Fecha 1 Eintracht Frankfurt vs. Galatasaray ESPN 5 625 1625
jueves 18 14:00 hs. FÚTBOL UEFA Champions League   - Fase de Liga - Fecha 1 Manchester City vs. Napoli ESPN 621 1621
jueves 18 14:00 hs. FÚTBOL UEFA Champions League   - Fase de Liga - Fecha 1 Sporting Lisboa vs. Kairat ESPN 3 623 1623
jueves 18 17:00 hs. FÚTBOL Copa Ecuador Ecuabet   DirecTV - Octavos de Final 9 de Octubre vs. El Nacional DSPORTS 610 1610
jueves 18 18:00 hs. BÉISBOL MLB - Temporada   Regular Chicago Cubs vs. Cincinnati Reds ESPN 7 627 1627
jueves 18 19:00 hs. BÉISBOL MLB - Temporada   Regular Miami Dolphins vs. Buffalo Bills ESPN 5 625 1625
jueves 18 00:30 hs. VÓLEY Campeonato Mundial de   Voleibol Masculino - Fase de Grupos Egipto vs. Túnez DSPORTS 616 1616
jueves 18 01:00 hs. VÓLEY Campeonato Mundial de   Voleibol Masculino - Fase de Grupos Bélgica vs. argelia DSPORTS 614 1614
jueves 18 04:30 hs. VÓLEY Campeonato Mundial de   Voleibol Masculino - Fase de Grupos Filipinas vs. Irán DSPORTS 614 1614
jueves 18 05:00 hs. VÓLEY Campeonato Mundial de   Voleibol Masculino - Fase de Grupos Francia vs. Argentina DSPORTS 610 1610
jueves 18 08:00 hs. VÓLEY Campeonato Mundial de   Voleibol Masculino - Fase de Grupos República Checa vs. China DSPORTS 614 1614
jueves 18 08:30 hs. VÓLEY Campeonato Mundial de   Voleibol Masculino - Fase de Grupos Italia vs. Ucrania DSPORTS 610 1610
jueves 18 06:30 hs. GOLF PGA Tour - FedEx Open   de France Ronda 1 ESPN 3 623 1623
jueves 18 08:00 hs. CICLISMO Ciclismo - Skoda Tour   du Luxemburgo Etapa 2 DSPORTS 2 612 1612
jueves 18 10:30 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias Lite DSPORTS 610 1610
jueves 18 12:00 hs. PROGRAMAS Puede Pasar DSPORTS 610 1610
jueves 18 13:30 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
jueves 18 16:30 hs. PROGRAMAS Fútbol Total DSPORTS 611 1611
jueves 18 17:00 hs. PROGRAMAS El Curubito Internacional DSPORTS 618 1618
jueves 18 18:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 611 1611
jueves 18 19:00 hs. PROGRAMAS Intimo: William Pacho DSPORTS 610 1610
jueves 18 19:00 hs. PROGRAMAS El Juego DSPORTS 611 1611
jueves 18 20:00 hs. PROGRAMAS De fútbol se habla así - Ecuador DSPORTS 610 1610
jueves 18 22:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Historias: Definiciones
agónicas en la Copa Sudamericana 2019 		DSPORTS 610 1610
jueves 18 22:30 hs. PROGRAMAS Hilos: DSPORTS 610 1610
