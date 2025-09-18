Directv: Agenda deportiva para el jueves 18 de septiembre
Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este jueves 18 de septiembre
Para este jueves 18 de septiembre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.
Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:
|DIA
|DGO
|HORARIO
|TIPO
|TORNEO
|LOCAL/ PROGRAMA
|vs
|VISITANTE
|CANAL
|SD
|HD
|jueves 18
|✓
|17:00 hs.
|FÚTBOL
|Copa Conmebol Libertadores - Cuartos de Final - Ida
|Liga de Quito
|vs.
|Sao Paulo
|ESPN
|621
|1621
|jueves 18
|✓
|19:30 hs.
|FÚTBOL
|Copa Conmebol Libertadores - Cuartos de Final - Ida
|Flamengo
|vs.
|Estudiantes LP
|ESPN
|621
|1621
|jueves 18
|✓
|19:30 hs.
|FÚTBOL
|Copa Conmebol Sudamericana - Cuartos de Final - Ida
|Alianza Lima
|vs.
|Universidad de Chile
|ESPN 2
|622
|1622
|jueves 18
|✓
|11:45 hs.
|FÚTBOL
|UEFA Champions League - Fase de Liga - Fecha 1
|Kobenhavn
|vs.
|Bayer Leverkusen
|ESPN
|621
|1621
|jueves 18
|✓
|11:45 hs.
|FÚTBOL
|UEFA Champions League - Fase de Liga - Fecha 1
|Brujas
|vs.
|Mónaco
|ESPN 2
|622
|1622
|jueves 18
|✓
|14:00 hs.
|FÚTBOL
|UEFA Champions League - Fase de Liga - Fecha 1
|Newcastle
|vs.
|Barcelona
|ESPN 2
|622
|1622
|jueves 18
|✓
|14:00 hs.
|FÚTBOL
|UEFA Champions League - Fase de Liga - Fecha 1
|Eintracht Frankfurt
|vs.
|Galatasaray
|ESPN 5
|625
|1625
|jueves 18
|✓
|14:00 hs.
|FÚTBOL
|UEFA Champions League - Fase de Liga - Fecha 1
|Manchester City
|vs.
|Napoli
|ESPN
|621
|1621
|jueves 18
|✓
|14:00 hs.
|FÚTBOL
|UEFA Champions League - Fase de Liga - Fecha 1
|Sporting Lisboa
|vs.
|Kairat
|ESPN 3
|623
|1623
|jueves 18
|✓
|17:00 hs.
|FÚTBOL
|Copa Ecuador Ecuabet DirecTV - Octavos de Final
|9 de Octubre
|vs.
|El Nacional
|DSPORTS
|610
|1610
|jueves 18
|✓
|18:00 hs.
|BÉISBOL
|MLB - Temporada Regular
|Chicago Cubs
|vs.
|Cincinnati Reds
|ESPN 7
|627
|1627
|jueves 18
|✓
|19:00 hs.
|BÉISBOL
|MLB - Temporada Regular
|Miami Dolphins
|vs.
|Buffalo Bills
|ESPN 5
|625
|1625
|jueves 18
|✓
|00:30 hs.
|VÓLEY
|Campeonato Mundial de Voleibol Masculino - Fase de Grupos
|Egipto
|vs.
|Túnez
|DSPORTS
|616
|1616
|jueves 18
|✓
|01:00 hs.
|VÓLEY
|Campeonato Mundial de Voleibol Masculino - Fase de Grupos
|Bélgica
|vs.
|argelia
|DSPORTS
|614
|1614
|jueves 18
|✓
|04:30 hs.
|VÓLEY
|Campeonato Mundial de Voleibol Masculino - Fase de Grupos
|Filipinas
|vs.
|Irán
|DSPORTS
|614
|1614
|jueves 18
|✓
|05:00 hs.
|VÓLEY
|Campeonato Mundial de Voleibol Masculino - Fase de Grupos
|Francia
|vs.
|Argentina
|DSPORTS
|610
|1610
|jueves 18
|✓
|08:00 hs.
|VÓLEY
|Campeonato Mundial de Voleibol Masculino - Fase de Grupos
|República Checa
|vs.
|China
|DSPORTS
|614
|1614
|jueves 18
|✓
|08:30 hs.
|VÓLEY
|Campeonato Mundial de Voleibol Masculino - Fase de Grupos
|Italia
|vs.
|Ucrania
|DSPORTS
|610
|1610
|jueves 18
|✓
|06:30 hs.
|GOLF
|PGA Tour - FedEx Open de France
|Ronda 1
|ESPN 3
|623
|1623
|jueves 18
|✓
|08:00 hs.
|CICLISMO
|Ciclismo - Skoda Tour du Luxemburgo
|Etapa 2
|DSPORTS 2
|612
|1612
|jueves 18
|✓
|10:30 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias Lite
|DSPORTS
|610
|1610
|jueves 18
|✓
|12:00 hs.
|PROGRAMAS
|Puede Pasar
|DSPORTS
|610
|1610
|jueves 18
|✓
|13:30 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610
|jueves 18
|✓
|16:30 hs.
|PROGRAMAS
|Fútbol Total
|DSPORTS
|611
|1611
|jueves 18
|✓
|17:00 hs.
|PROGRAMAS
|El Curubito Internacional
|DSPORTS
|618
|1618
|jueves 18
|✓
|18:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|611
|1611
|jueves 18
|✓
|19:00 hs.
|PROGRAMAS
|Intimo: William Pacho
|DSPORTS
|610
|1610
|jueves 18
|✓
|19:00 hs.
|PROGRAMAS
|El Juego
|DSPORTS
|611
|1611
|jueves 18
|✓
|20:00 hs.
|PROGRAMAS
|De fútbol se habla así - Ecuador
|DSPORTS
|610
|1610
|jueves 18
|✓
|22:00 hs.
|PROGRAMAS
| DSPORTS Historias: Definiciones
agónicas en la Copa Sudamericana 2019
|DSPORTS
|610
|1610
|jueves 18
|✓
|22:30 hs.
|PROGRAMAS
|Hilos:
|DSPORTS
|610
|1610